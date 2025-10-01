REAL MADRID
Bellingham, mejor jugador de Inglaterra la temporada pasada
El futbolista del Real Madrid se ha impuesto en el premio a Declan Rice y Harry Kane, segundo y tercero respectivamente
EFE
Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid, ha sido elegido mejor jugador de la selección inglesa en la temporada 2024-2025, según se anunció este miércoles.
En este premio que se entrega en función de las votaciones de los aficionados, el centrocampista se ha impuesto a Declan Rice, segundo, y a Harry Kane, tercero.
Es la primera vez que Bellingham se hace con este galardón y la segunda vez en la historia -se entrega desde 2003- que lo gana un futbolista que no juega en Inglaterra. El anterior en conseguirlo fue Owen Hargreaves cuando militaba en el Bayern de Múnich en 2006.
Bellingham jugó ocho encuentros con Inglaterra la temporada pasada, contribuyendo a que ascendieran en la Liga de Naciones y a poner a Inglaterra camino del próximo Mundial en la fase de clasificación.
El centrocampista del Real Madrid sucede en el premio a Cole Palmer, que lo ganó la campaña pasada.
