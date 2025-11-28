Bellingham, un peaje a pagar por el Madrid

Cuando se habla de Jude Bellingham en Valdebebas se habla de una mina de oro. El más joven del triunvirato de estrellas, del que también forma parte Mbappé y Vinicius. Aunque el exfutbolista Ian Wright diga que Inglaterra "no está preparada para una superestrella negra", el mundo sí lo está. El mediocampista es uno de los que más patrocinios ha generado en menos tiempo y, sobre todo, del que más se ha beneficiado su club, el Real Madrid. Fue el sostén del club en Elche, donde rescató un punto con si virtud de 'cazagoles', pero desentonó en la victoria con susto ante Olympiacos, donde jugó con molestias. Porque Bellingham es un peaje a pagar por el club en todas sus dimensiones.

El factor Louis Vutton

Donde Jude consolidó su actual figura fue en el frente de ataque, bajo el mando de Ancelotti en su primera temporada en el club blanco, que terminó con la consecución de la Champions y la Liga. Esa explosión consolidó el perfil de un jugador joven, pero que se convirtió en uno de los hombres fuerte de Adidas, que además es el socio técnico del Real Madrid.

Jude Bellingham, en un acto promocional de Louis Vutton. / LOUIS VUTTON

Después de esa campaña inicial exitosa, Bellingham firmó un acuerdo que terminaría siendo estratégico para su club. Fichó por Louis Vuitton, la marca de lujo de LVMH, propiedad de la familia Arnault, que apenas unos meses después se hacía con la propiedad del París FC. Una operación que rondó los 100 millones de euros y que supuso la construcción de un proyecto a medio plazo como alternativa al PSG en la capital gala. Por tanto, el interés por el fútbol de una de las familias más ricas del mundo quedaba apuntalado.

Esta misma semana, según informaba 'Vozpopuli', Bernard Arnault es uno de los nombres que ha empezado a moverse en la órbita de la nueva era del Real Madrid, que prepara una transformación societaria por la que venderá entre el 5% y el 10% de su valor (confirmada por Florentino en la Asamblea), estimado en más de 10.000 millones. Otro de los competidores que asoma es el de Alan Waxman, CEO de Sixth Street, empresa con la que el club que preside Florentino Pérez firmó un acuerdo para la explotación comercial del Bernabéu.

Jude, imagen global

Tras la colaboración de Bellingham con Louis Vuitton, un año después, la marca de lujo y el Real Madrid firmarían un acuerdo de patrocinio oficial para los equipos profesionales de la entidad. Desde entonces, tanto las primeras plantillas masculina y femenina de fútbol, así como la de baloncesto, visten con esta marca en los viajes y eventos institucionales. La casa francesa, que también cuenta con Mbappé como embajador, relevó a la italiana Zegna.

Bellingham saluda a Tuchel / Efe

El francés y el inglés se han convertido en los dos argumentos comerciales del Real Madrid. En el caso de Bellingham, su impacto en el mundo anglosajón le posiciona como figura clave en mercados estratégicos. Fue, por ejemplo, la imagen principal de la campaña conjunta entre el Real Madrid y Emirates, patrocinador oficial del club desde hace más de una década. Con Adidas, Bellingham tiene una submarca propia, posicionada igualmente en el cotizado sector premium donde se ha convertido en un referente.

De ahí que el rendimiento de Bellingham es un precio a pagar por el Real Madrid en su apuesta por mantenerse por encima de los 1.000 millones de ingresos anuales. La lesión de hombro que arrastró durante meses le mantuvo la temporada pasada muy por debajo del nivel que mostró en su fulgurante aparición en el club blanco, que pagó por él más de 130 millones de euros al Borussia Dortmund. En su regreso tras operarse ha combinado buenos partidos con otros grises. Por lo que la regularidad del inglés es uno de tantos deberes pendientes que tiene Xabi Alonso sobre la mesa cargada de 'Galácticos' con la que tiente que trabajar.