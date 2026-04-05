Bellingham no levanta cabeza y enciende las "714 alarmas"

Bellingham tiene apenas 22 años, pero en el campo parece que haya vivido toda una vida en los últimos tiempos. Ni Xabi Alonso ni Arbeloa han sido capaces de recuperar la versión arrolladora de su primera temporada en el Real Madrid (2023/2024). El inglés lo dio todo aquel curso, en el que tocó metal con la Champions, a costa de tomar la primera de una serie de malas decisiones.

Sin minutos con Inglaterra

La más relevante fue la decisión de no operarse del hombro cuando debía hacerlo. “En mi última temporada en el Dortmund, al principio, ya me dijeron que tenía que operarme del hombro, después de una mala caída”, confesó esta semana un futbolista que regresó del parón internacional sin minutos. Sí los tuvo contra el Mallorca, como también participó ante el Atlético, pero con idénticas malas sensaciones.

“No correremos riesgos con Jude porque viene de una lesión muscular y nunca sabes qué puede pasar”, afirmó Tuchel, que ha pasado de la crítica abierta en anteriores convocatorias a un paternalismo difícil de interpretar, acorde al mal momento del inglés. Xabi Alonso ya fracasó en su intento por integrarlo después de pasar por el quirófano. Lo hizo antes de lo debido, aunque ningún plazo ha terminado de ser el adecuado.

El tolosarra decidió darle la alternativa contra el Atlético en un derbi que terminó en un dolorosísimo 5-2 que, a la larga, fue su primer clavo en el ataúd. El último momento relevante de Bellingham en el Bernabéu fue su celebración jocosa contra el Mónaco, simulando que bebía. Un mensaje dirigido a quienes hicieron comentarios sobre su vida fuera de los terrenos de juego.

La Champions, única vía para recuperarle

Bellingham salió en el minuto 60 como relevo de un Camavinga que dimitió en el primer gol del Mallorca. Antes, una promesa de futuro; ahora, un activo que no deja de perder valor. Con variables incluidas, el fichaje de Jude llegó a tasarse en más de 130 millones, una cifra que justificó en su primer año, con una irrupción como pocas se recuerdan. Ahora, le han pasado por delante dos canteranos.

La lesión de Bellingham del bíceps femoral / Twitter

El primero, Thiago Pitarch, que apunta a titular si Arbeloa cumple con su idea de apostar por los más aptos contra el Bayern. El segundo, Manuel Ángel, pierna dura frente a un Bellingham timorato. Nadie puede quitarle la llegada desde atrás, pero su media hora en Son Moix fue la de un jugador muy alejado del ritmo competitivo que exige este tramo de la temporada.

“Si pudiese darle la poción de Panoramix para recuperarle, lo haría. Cero dudas con él”, llegó a decir en febrero Arbeloa sobre un futbolista que ha hecho saltar todas las alarmas de cara al partido contra el Mallorca. Porque un activo del club, uno de los jugadores con mayor impacto de marca, no puede permitirse perpetuarse en una suplencia que pone en riesgo incluso su presencia en el Mundial. La Champions y el Bayern, al que conoce bien de su etapa en el Borussia Dortmund, aparecen ahora mismo como las únicas vías para reactivarle.