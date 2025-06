Bellingham lanza un aviso: "No nos lo tomamos a la ligera"

El Real Madrid tiene entre ceja y ceja el Mundial de Clubes de la FIFA. Es el último torneo de la temporada y la primera esperanza del nuevo equipo de Xabi Alonso para unos jugadores que no han conseguido levantar ninguna de las tres copas importantes este año. La llegada del tolosarra ha cambiado las caras del madridismo que esperan volver a mostrar su mejor versión en este nuevo torneo.

Los blancos arrancan ante el Al Hilal el próximo 18 de junio en Miami. Un duelo ante los árabes para ver las variantes del equipo de Xabi y a los dos nuevos fichajes: Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold. Posteriormente tras el Mundial de Clubes llegarán Franco Mastantuono y Álvaro Carreras.

Trent Alexander-Arnold, en la presentación por el Real Madrid junto a Florentino Pérez / Real Madrid

En una entrevista con DAZN, el medio que retransmitirá los encuentros del torneo gratis, Jude Bellingham habló sobre lo que esperan de esta nueva aventura en Estados Unidos: “Todos nuestros partidos serán brillantes, tenemos aficionados por todo el mundo. Cualquier trofeo es importante, y los otros 31 equipos están allí por méritos propios, basados en los logros en sus respectivas regiones, así que, en mi opinión, es algo muy importante. Es una oportunidad para ganar otro título y una nueva competición, no nos lo tomamos a la ligera. Es historia y, como he dicho antes, no hay muchas cosas que se puedan hacer en este club que no se hayan hecho antes, así que es bonito tener una nueva oportunidad".

El inglés se operará del hombro tras la copa y se espera que esté entre dos y tres meses lesionado. Bellingham ha sufrido un bajón de rendimiento importante este año, en parte, causado por las molestias que lleva arrastrando en esa zona del cuerpo durante todo el año.

Thibaut Courtois, durante un partido de esta temporada. / AP

Otro que se puso delante de los micrófonos para analizar el Mundial de Clubes fue Thibaut Courtois. El belga reconoció la presión que tienen los jugadores blancos porque ganar es una obligación en el Real Madrid: “Siempre vamos a los torneos para ganar, y probablemente somos uno de los favoritos. Jugamos cada año para ganar todos los trofeos. Tienes esa presión y ganar títulos es, obviamente, una fuente de adrenalina que quieres seguir sintiendo constantemente. Creo que uno quiere seguir ganando cada año y por eso juegas constantemente al más alto nivel, porque eso es lo que se espera”.