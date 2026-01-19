Bellingham, del “Hey Jude” a ser pitado por el Bernabéu

La afición del Real Madrid tiene fama de ser demasiado tranquila, pero también de ser entendida. Es difícil que te compre gato por liebre y no ‘compra’ al Bellingham del último año. El Bernabéu lo retrató ante el Levante. Una grada que se volvió loca en sus primeros seis meses al ritmo del ‘Hey Jude’ de Los Beatles, para dar paso a los pitos.

El inglés se está equivocando. La segunda parte de la temporada pasada ya rindió muy por debajo de su nivel. Pero se le perdonó e incluso se valoró con razón que jugase con el hombro lesionado e inmovilizado. Eso no evitó que parte de la afición le tomase la matrícula. Jude no ha entendido que la grada del Santiago Bernabéu es tan fría como exigente, de la que no perdona a los escaqueadores.

De más a menos

La afición se enamoró de él nada más llegar. Su irrupción fue estelar. Marcaba goles como churros y protagonizaba jugadas de dibujos animados. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2023 se lesionaba el hombro ante el Rayo Vallecano. Aquel contratiempo no evitó que cerrase el año a lo grande, con 19 goles en todas las competiciones. A partir de ahí, bajó su rendimiento con cuatro goles más (23 en total ese año) para ayudar a ganar la Liga y la Champions.

Bellingham y Vinicius hicieron frente contra Xabi Alonso / Efe

En la pasada temporada fue de más a menos para acabar siento una sombra. Decidió pasar por el quirófano en verano para empezar esta temporada en la enfermería. En su ausencia, Xabi Alonso encajó a Güler en su posición, y el turco se ganó la titularidad. Sin embargo, vio rebajado su protagonismo con el regreso del inglés, que acabó quitándole el puesto pero no por méritos deportivos.

Sedicioso

Bellingham hizo frente con Vinícius para echar a Xabi Alonso. Ni se despidió en redes sociales del técnico vasco, que sufrió el vacío de esos rebeldes comandados por el brasileño y el inglés. Xabi fue condescendiente con los sediciosos para no disgustar al que manda y evitar más revuelos en el vestuario. No recibió nada a cambio, solo certificar su ‘muerte’.

Bellingham no es el jugador comprometido que aterrizó en el Real Madrid en el verano del 2023. Se le ha subido el pavo a la cabeza frenando su crecimiento. Tiene 22 años y mucho margen de mejora, pero se le acusa de echarse en manos de la vida placentera propia de su juventud que cuestiona su profesionalidad. La afición madridista detecta ese endiosamiento desmesurado y le señala como uno de los problemas del equipo. Mientras tanto, Güler sigue haciendo méritos para jugar.