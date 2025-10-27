Bellingham gana los dos Clásicos

Jude Bellingham ha vivido una carrera contra el reloj desde que se lesionó la clavícula al poco de llegar al Real Madrid. Su aparición en el equipo impresionó incluso a quienes habían apostado por él pagando más de 103 millones de euros. Rompió todos los esquemas con su fútbol y sus goles, pero se fue apagando para ser terráqueo tras la lesión.

Decidió seguir un tratamiento conservador calzándose en cada partido un protector en el hombro lesionado. Su fútbol fue diluyéndose y su influencia en el juego acabó siendo vulgar. Pero era Jude Bellingham y jugaba siempre. Tras el Mundial de Clubes, decidió pasar por el quirófano con un periodo de recuperación previsto de tres meses, pero adelantó los tiempos para volver en dos.

El problema Güler

Cuando lo hizo ya había un nuevo ídolo en su puesto, Arda Güler. Recuperarlo iba a depender de dos cosas, de que volviera a ser aquel Bellingham de septiembre de 2023 y de que Xabi Alonso fuera un martillo pilón poniéndolo aunque no rindiera al cien por cien. El tolosarra fue metiéndolo con calzador, dándole minutos sin dudar de que acabaría recuperando su mejor versión.

“La vuelta de Bellingham ha ido mejor de lo que esperábamos”, reconocía el entrenador, que está siendo valiente manteniendo a Güler en el equipo. Juntarlos creó un debate por tener perfiles similares, pero cada cual con sus características. Con Güler corre el balón, con el inglés corre el jugador. Dos estilos de entender el juego que Xabi se ha empeñado en mezclar con el músculo de los Tchouameni, Valverde o Camavinga.

Faltaba su espíritu

Son la nueva versión de Kroos-Modric, el pasador y el rompedor de líneas. Xabi jaleaba al inglés tras el Clásico: “Ha estado bien tanto el día de la Juve como hoy e incluso en Getafe. Ha hecho tres muy buenos partidos y sabíamos que antes del último parón necesitaba minutos para ponerse en marcha y tener sensaciones. Es un jugador muy de sensaciones y de transmitir y de enganchar. Ha hecho muy buenos partidos”.

Bellingham ha vuelto a ver portería de manera consecutiva en los dos Clásicos de los blancos, el de Europa ante la Juventus, y el de LaLiga contra el Barcelona. Dos goles que han valido dos victorias importantísimas para un equipo que flaqueaba ante rivales top. Más allá de sus goles, convence su fútbol, su entrega, su exposición permanente al juego. Aporta un espíritu que enriquece a un equipo que le llevaba esperando muchos meses.