Bellingham, sobre si el frustrado fichaje de Nico Williams por el Barça beneficia al Real Madrid: "No me importa"

La renovación de Nico Williams hasta 2035, cerrando la puerta al Barça, también se coló dentro de las zonas mixtas previas al Real Madrid - Borussia Dortmund. Es un tema que estaba en la agenda de la prensa internacional. Bellingham, uno de los encargados en comparecer, fue objeto de una cuestión relacionada con el fichaje frustrado del equipo azulgrana.

"No me importa. Es algo que no afecta al Real Madrid. Así que, lo de Nico no me importa. No es una noticia del Real Madrid", aseguró al ser preguntado por Nico Williams, el Barçá y si ese movimiento beneficiaba de algún modo a su club, al no poder reforzarse un rival directo. Lo dijo serio, pasando rápidamente a la siguiente cuestión de la poblada zona mixta del MetLife Stadium.

Sobre el duelo contra el Dortmund, aseguró que "será un rival muy complicado. Tiene jugadores importantes que pueden decidir el partido y tenemos que estar atentos desde el principio". No se podrá producir el reencuento con su hermano Jobe, sancionado por una amarilla que pensó que no conllevaría sanción, en un ejercicio de inconsciencia.

"Fue amonestado y no pudo estar en el partido. Era un momento bonito para mí y para mi familar tener a los dos sobre el terreno de juego. Pero estas cosas son parte del fútbol", añadió un futbolista que fue cuestionado sobre cómo había afectado la muerte de Diego Jota a Trent, excompañero del portugués, fallecido junto a André Silva. "Obviamente, ha pasado un día muy duro. Tiene el apoyo de todo el equipo. Es una noticia terrible y todos estamos conmocionados con la noticia. Mandamos todo el apoyo a la familia por la pérdida", concluyó.