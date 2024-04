Bellingham: "No sé quién es el favorito, pero sí que sé quién es el Real Madrid"

Jude Bellingham ha sido el acompañante de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de cuartos de final de la Champions frente al Manchester City.

El jugador inglés ha asegurado que este es uno de los partidos que los jugadores del Real Madrid quieren jugar. Pese a no ver favoritos, Bellingham confía plenamente en sus opciones de pasar a semifinales. "No sé quiénes son los favoritos, pero sí sé quién es el Real Madrid", ha expresado el '5' blanco. Además, no cree que el equipo debe ser valiente pese a la eliminación del año pasado. "No empezamos 4-0 abajo", ha asegurado

Sobre su rendimiento, Bellingham confiesa que perdió continuidad tras su lesión y posterior expulsión en Valencia, ya que "estaba acostumbrado a jugar siempre". Sin embargo, el centrocampista está listo para "aguantar las críticas" y volver a su nivel. Preguntado por sus cifras, el inglés asegura que es algo que no le preocupa demasiado. "Estoy ansioso si no marco y el equipo no gana. Me encanta marcar, pero entiendo que puedo tener influencia en el partido de varias formas. No soy de ponerme retos u objetivos", ha explicado.

También ha condenado el racismo a Vinicus. "Se está volviendo algo usual en los partidos como visitantes. Se le dice que tiene que cambiar su forma de jugar, y no es justo. Es un chico muy bueno personalmente y no se merece esto. Es algo horrible de experimentar. La gente poderosa tiene que hacer más", ha comentado el inglés.

La figura de Carlo Ancelotti

Bellingham ha elogiado a su actual entrenador. Sobre si es el mejor entrenador que ha tenido, el futbolista cree que sí, ya que "consigue hacerte un poco mejor de lo que eras" y "te llena de confianza para expresarte en el campo".

El centrocampista ha agradecido la ayuda de Ancelotti para adaptarse, y ha recibido grandes elogios del italiano en su posterior intervención. "Es muy bueno. Es un jugador muy moderno, fuerte físicamente y técnicamente. Será uno de los jugadores más importantes para el Bernabéu en el futuro. Solo tiene 20 años y es muy maduro", ha expresado Ancelotti.