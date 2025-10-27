Bellingham se expone a una sanción tras repetir un gesto obsceno en el Clásico

Jude Bellingham volvió a colocarse en el centro del huracán mediático tras su actuación decisiva en el Clásico. El inglés, protagonista en la victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Barcelona, dejó una celebración que ha encendido todas las alarmas disciplinarias.

El centrocampista firmó una asistencia brillante para el primer gol de Kylian Mbappé y anotó el tanto que sentenció el encuentro, pero la polémica llegó después. Las cámaras captaron a Bellingham repitiendo un gesto hacia su entrepierna, acompañado de una mueca desafiante, una maniobra muy similar a la que el año pasado le costó una multa de 25.000 libras y una suspensión en suspenso por parte de la UEFA durante la Eurocopa 2024, tal y como recuerda The Sun.

En aquel momento, el futbolista lo justificó como una broma privada dirigida a unos amigos que estaban en la grada. Una explicación que ahora vuelve a ponerse bajo la lupa, dado el contexto y el grado de provocación que se vivía sobre el césped del Santiago Bernabéu.

La tensión del Clásico no fue menor. La expulsión de Pedri en los minutos finales encendió el clima aún más y desembocó en empujones, discusiones y un cruce de acusaciones que se prolongó hasta después del pitido final. Bellingham tampoco se escondió en redes sociales, donde publicó un mensaje desafiante que reforzó esa imagen de futbolista tan decisivo como provocador: “Hablar es fácil. Hala Madrid siempre”.

El gesto de Bellingham en su gol / AGENCIAS

Por ahora, queda por ver si LaLiga toma cartas en el asunto o si el episodio quedará, de nuevo, en una advertencia informal. El precedente de Gareth Bale en 2019, cuando se quedó sin sanción tras un gesto obsceno en un encuentro ante el Atlético de Madrid, juega a favor del inglés. Pero su historial reciente también podría inclinar la balanza en contra.

Sea cual sea la resolución, Bellingham volvió a jugársela con un gesto que ya le causó problemas en el pasado. Su influencia deportiva está fuera de toda duda, aunque quizá su temperamento le genere nuevos problemas justo antes de las próximas convocatorias de Inglaterra rumbo al Mundial 2026.