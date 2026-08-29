Jude Bellingham pasó la última temporada dando pasos hacia atrás. No en términos futbolísticos, sino sobre el campo. El recorrido no comenzó cuando llegó al Real Madrid. En su primer curso, Carlo Ancelotti lo instaló por delante de los centrocampistas y el inglés respondió con una irrupción goleadora extraordinaria. Fue durante la pasada campaña cuando las necesidades del equipo terminaron alejándolo del área para intervenir en la base de la jugada. José Mourinho ha decidido devolverlo al punto de partida.

El portugués no lo tiene en cuenta como centrocampista desde que comenzó a construir este nuevo Madrid. Lo dejó claro incluso antes del estreno. Cuando le preguntaron por las piezas de las que disponía en la medular, enumeró a Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo Silva y Arda Güler. Bellingham no apareció en la relación.

Ahí nace el verdadero sentido del ‘Ni un paso atrás con Bellingham’. No se trata de prohibirle que retroceda unos metros, sino de impedir que el equipo vuelva a obligarle a comenzar demasiado lejos de donde puede marcar las diferencias. Mourinho quiere que sus esfuerzos tengan una recompensa ofensiva.

Bellingham, con Pintus. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un gol y dos asistencias

Los dos primeros partidos de Liga han servido para fijar el nuevo punto de partida. En Cornellà, Bellingham marcó de cabeza a los nueve minutos después de atacar un envío de Arda Güler en una acción preparada. Pudo repetir tras el descanso, de nuevo mediante su llegada al área, pero Dmitrović y el larguero evitaron el segundo. Mourinho acabó exprimiéndolo durante 79 minutos. “No me esperaba que Jude pudiese jugar tanto tiempo”, reconoció después.

Frente a la Real Sociedad no encontró el gol, aunque dejó dos. Primero devolvió a Mbappé una pared dentro del área y después peleó un balón con Beitia hasta entregárselo a Vinicius con la portería vacía. Fueron las acciones decisivas de una actuación mucho más amplia: creó cuatro ocasiones, completó tres regates, ganó nueve duelos, recuperó cuatro balones y acertó el 95,2% de sus pases. Todo desde la mediapunta y sin renunciar al trabajo que tantas veces le empujó hacia zonas más retrasadas el curso pasado.

Su balance después de 157 minutos es de un gol y dos asistencias. No alcanza todavía el escándalo con el que aterrizó en la temporada 2023/24, cuando sumó tres tantos y una asistencia en sus dos primeros encuentros ante Athletic y Almería. Después marcó también frente al Celta y el Getafe para alcanzar los cinco goles en cuatro jornadas. Aquella campaña inaugural la cerró con 23 tantos y 13 pases de gol.

El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. celebra su gol con Jude Bellingham durante el encuentro contra la Real Sociedad. / Kiko Huesca / EFE

La frontera trazada por Mourinho

Las declaraciones posteriores al duelo contra el Espanyol terminaron de despejar cualquier duda. “Lo que espero de Bellingham, y para mí esta es su posición, es la conexión con los atacantes”, explicó Mourinho. Después admitió que puede actuar como seis o como ocho, antes de precisar inmediatamente el precio que pagaría el equipo: “Si juega ahí estamos perdiendo su cercanía al gol”.

Mourinho tampoco ha querido esperar a que alcance su mejor estado físico. Bellingham se incorporó tarde después del Mundial, fue retirado en Cornellà cuando ya no podía más y, cuatro días después, volvió a salir de inicio. El portugués pretende que sume desde el principio porque lo considera parte de la columna vertebral, no un futbolista al que haya que reservar hasta que el equipo esté completamente construido.

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La última temporada obligó a Bellingham a alejarse de la portería para solucionar problemas que nacían mucho más atrás. Mourinho quiere recuperar al futbolista que apareció en LaLiga atacando todos los espacios, aunque ahora sea más completo y sepa interpretar mejor el juego. Podrá retroceder para tomar impulso. Lo que no volverá a hacer es quedarse atrás.