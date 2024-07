Bellingham evitará el quirófano este verano

Bellingham no se operará este verano. El inglés, que está jugando la Eurocopa con su selección, arrastró molestias en su hombro durante buena parte de la pasada temporada, pero su dolor no ha sido suficiente para que el del Madrid pase por el quirófano este verano, según informa 'AS'.

Jude Bellingham acabó lesionado el pasado mes de noviembre en un partido de Liga ante el Rayo Vallecano. El centrocampista tuvo una fea caída en un lance del juego con Isi Palazón al principio del encuentro. Bellingham acabó el partido sin quejarse de su hombro, pero las molestias en esa parte del cuerpo le acompañaron durante toda la temporada.

Bellingham, siempre según la fuente citada, jugó con una hombrera que limitaba su movilidad. El dolor estuvo presente en los primeros días tras el partido ante el Rayo, pero no le han impedido acabar jugando una muy buena campaña con el Real Madrid. Lo más probable es que el inglés siga jugando con protección para evitar agravamientos en la zona, aunque tarde o temprano deberá mirarse con más cautela esta lesión.

Brahim sigue su camino

Brahim empezó antes que Bellingham con las molestias en el hombro. El atacante nacionalizado por Marruecos se lesionó en el hombro en septiembre, en el derbi de Liga en el Metropolitano. Brahim también sufrió una grave caída y, como Bellingham, siguió jugando en ese partido, ya que cayó a pocos minutos para el final de ese partido. El atacante pasó varios días con el hombro inmovilizado, pero tampoco tuvo más problemas para terminar la temporada.