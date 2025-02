Bellingham: "En español lo que dije significaría 'joder"

Era el gran protagonista del encuentro y todos estaban esperando a que tomara la palabra. Jude Bellingham, que fue expulsado por unas palabras que le dirigió al colegiado en la primera parte, quiso salir a aclarar las cosas una vez finalizó el partido, hablando con los periodistas presentes en la zona mixta.

Según las imágenes mostradas por Movistar+ de la acción. Bellingham le dijo a Munuera Montero: "I'm talking to you with respect. Fuck off". El colegiado, sin embargo, pareció entender que el inglés le decía "fuck you", en palabras que él mismo le pronunció a Luka Modric para explicarle la expulsión.

Las traducciones e interpretaciones han sido varias, por lo que Bellingham ha decidido explicar su versión. "Está claro que se ha cometido un error. Ha habido un error de comunicación. No quiero volver a decir otra vez lo que dije, pero en español significaría algo así como 'joder'. Quiero que todo el mundo sepa que no quise poner al equipo en esa situación y dejarles con diez", aclaró el inglés.

"Si revisas el vídeo verás que no es lo mismo que dice el acta (todavía no había salido cuando Bellingham hizo estas declaraciones). Solo espero que la Federación lo tenga en cuenta. Yo no he insultado a nadie y se ve claramente en el vídeo. Ni siquiera se lo digo al árbitro, me lo dijo a mí mismo. Fue un claro error del árbitro", sentenció Bellingham ante los medios.

"Estoy aquí para disculparme con mis compañeros de equipo porque los puse en una situación difícil hoy", concluyó el futbolista.

La sanción para Bellingham dependerá ahora de la interpretación que se haga (si se considera menosprecio o insulto directo al colegiado) y de las alegaciones que haga el Madrid si el club blanco puede demostrar que su futbolista le dijo otra cosa, tal y como explica el propio protagonista y se observa, a priori, en unas imágenes mostradas por Movistar+.