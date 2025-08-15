Bellingham ya entrena 30 días después de su operación

Jude Bellingham se perderá una parte importante del inicio del campeonato tras ser operado del hombro. El inglés llevaba más de un año con molestias y no podía jugar al 100%, pero el pasado mes de julio pasó por el quirófano tras la eliminación en el Mundial de Clubes para ponerse a tope.

Los médicos del Madrid esperan una baja de entre tres y cuatro meses. Lo que significa que su vuelta deberá esperar a mínimo a finales del mes de octubre y máximo noviembre/diciembre. Una baja muy sensible para Xabi Alonso que le obligará a crear un once de gala sin el inglés.

Pero la gran noticia de este viernes en Valdebebas han sido las primeras imágenes de Jude Bellingham trotando al margen del grupo. Solo 30 días después de su lesión el inglés ya empieza a preparar su vuelta de la competición.

En el club blanco no quieren ir demasiado rápido con el centrocampista para qué pueda recuperarse al 100% y no vuelva a jugar con dolor. Además, Xabi Alonso tiene a varios jugadores que pueden actuar en su posición como Brahim Díaz, Arda Güler o el nuevo fichaje Franco Mastantuono.

Díficil para el derbi, y el clásico en duda

Entre los partidos más importantes que se puede perder el inglés están los dos más difíciles de la primera vuelta. El Real Madrid jugará ante el Atlético de Madrid en la séptima jornada de Liga, el derbi en el Bernabéu se espera para el fin de semana del 28 de setiembre. Si los plazos se cumplen, el inglés no debería poder llegar a jugar el primer gran encuentro de la temporada.

Además, el clásico en el Santiago Bernabéu será a finales del mes de octubre. En principio Jude debería llegar sin problemas, pero tras tanto tiempo lesionado y fuera de forma podría llegar entre algodones. Ver como se recupera de la operación será clave para delimitar hasta que día estará fuera.

Entre estos meses también se perderá los primeros encuentros de la fase de Liga de la UEFA Champions League. Aunque el calendario aún no se ha sorteado.