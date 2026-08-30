Bellingham disfruta a costa de un frágil Málaga

Que un club como el Málaga haya vuelto a Primera es una buena noticia. Su afición no es de plástico y da color a estadios como el Bernabéu, donde casi todo parece prefabricado. Como sucede en la mayoría de los recintos modernos. En lo deportivo, sin embargo, la distancia entre la élite y los recién ascendidos es cada vez mayor. Así lo plasmó la goleada de un Real Madrid que sigue creciendo al trantrán y al ritmo de la dupla Bellingham-Mbappé, autosuficiente para ganar la mayoría de los partidos de LaLiga como ocurrió en este 4-0.

Sin Güler ni Bernardo

El once formulado ante el Málaga recogió varias de las obsesiones de Mourinho en este inicio de temporada. La primera, que nadie pueda anticipar sus planes: cero filtraciones. Que nada salga del búnker o habrá consecuencias. Prescindió de Bernardo y Güler como constructores y formó un doble pivote con Valverde y Camavinga, la combinación más rudimentaria de cuantas tiene en la plantilla. El luso quiere probarlo todo.

El examen de las individualidades le permite saber a estas alturas qué podrá hacer en el futuro, cuando lleguen las curvas. Su mayor certeza es que Bellingham ha vuelto a ser aquel jugador sin freno que irrumpió en 2023. Inauguró la cuenta del Bernabéu con un gol en el que reunió todas sus virtudes: recuperó un balón que Recio acababa de robarle a Mbappé, arrancó, se coló en el área y batió a Herrero con un disparo raso.

Martínez Munuera no apreció la falta que reclamó Recio antes de aquel arreón box-to-box. Ganará muchos partidos este Madrid por simple empuje. Una sucesión de catastróficas desdichas entre Herrero y Puga puso el segundo y, antes de la media hora, Mbappé acudió a su cita con el gol. Trent, liberado de cualquier responsabilidad defensiva, encontró al francés con un centro que este, flexible como un bambú, remató de primeras.

Mbappé y Vinicius, intocables

El Málaga le regaló a su afición una buena acción combinativa desde su propia área que culminó Joaquín. Apareció ante la meta de Courtois en varias ocasiones, sobre todo cuando los de Mourinho levantaron el pie del acelerador tras el 3-0. Con la relajación también aparecieron las motas que, en días más difíciles, pueden convertirse en una polvareda. Como los regalos de Huijsen en la salida de balón o los pases de Camavinga a ninguna parte.

No cambió la escena en la segunda mitad. Bellingham comenzó avisando con un disparo que se fue a la cruceta. Con viento a favor, hay un sentido solidario en el Madrid donde Mbappé busca a Vinicius para que tenga su gol. Mourinho terminó sacando al suplente de los 140 millones, un Diomande que ha tenido "un verano difícil" y al que quiere descargar de una presión inmediata. El costamarfileño, que salió en el 63, acepta su rol, a diferencia de lo que sucedió con Mastantuono la pasada temporada.

Funes movió el banquillo pensando en los partidos en los que tendrá más por ganar. Con todo, algunos de los malaguistas que estuvieron en el Bernabéu, hace años formaron parte del bloque que subió de Primera RFEF a Segunda. Mourinho, consciente de que equipos del estilo del Málaga no le harán daño al Madrid, prosiguió con su carrusel de gestos, aunque no agotó los cambios.

Retiró a Valverde para que el Bernabéu le ofreciese una ovación a su primer capitán, otro de los señalados en la pasada temporada. Aunque todavía sigue habiendo jerarquías inamovibles, como que Mbappé, Vinicius y Bellingham jugarán todo lo que quieran y más. Gestionar sus minutos será un reto para Mourinho. El inglés terminó cabreado con sus compañeros estelares por ahorrarse una carrera con el partido ya resuelto.

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Ahí estará otro de los problemas del Madrid, la capacidad para evitar las euforias desaforadas. Todo se pinta de color de rosa en un inicio plácido como el que ha planteado LaLiga, a la que Mourinho le ha agradecido la secuencia en sala de prensa. Con todo, tras dos años de intensas frustraciones, cualquier precaución es poca. Güler redondeó la goleada con una asistencia de Vinicius, quien segundos antes había conversado con el portugués. Hay cosas que no cambian. Él y el francés siguen siendo intocables.