Bellingham dio la clave del desastre del Real Madrid ante el Benfica

El Real Madrid abandonó el Estadio da Luz noqueado por el Benfica de José Mourinho y obligado a dar explicaciones a sus seguidores tras una derrota que los aboca a una eliminatoria de play-off de la que ya se veían fuera, pues les bastaba incluso el empate en Lisboa.

Uno de los futbolistas merengues que dio la cara tras el encuentro fue Jude Bellingham, cuyas declaraciones no pusieron paños calientes al fiasco ante el Benfica, aunque sí evitó llevar las críticas fuera del vestuario.

En sus declaraciones post-partido, recogidas por 'El Chiringuito TV', Bellingham admitió que pese a que habían pasado ya algunos minutos "sigue siendo difícil controlar las emociones". Con un punto de lo que parecía vergüenza, Jude hizo referencia al cuarto gol benfiquista. "El último gol cambió la percepción del partido, pero hoy (por el miércoles) nos faltaron muchas cosas. Intensidad, intensidad en los duelos", aclaró. "Perdimos muchos duelos, y cosas simples no las hicimos bien y ellos sí las hicieron muy bien. Por eso ganaron", concedió sin problemas el internacional inglés.

Bellingham no tuvo problemas para admitir que el equipo de José Mourinho había superado al Real Madrid en todos los conceptos. "Sí, el Benfica fue mucho mejor, tuvo más voluntad de lucha", resumió.

El desastre de Lisboa deja a Álvaro Arbeloa muy tocado ante afición y crítica, después de que se hiciera cargo del equipo en lugar de Xabi Alonso y haya sido eliminado de la Copa y obligado a jugar el play-off en la Champions. Sin embargo, Jude no quiso desvelar qué había sucedido en la caseta blanca. "Lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario, no hablaré de eso en las entrevistas. Él (Arbeloa) dirá lo que crea que debe decir".

En previsión del alud de críticas que se viene encima del técnico y de la plantilla del Real Madrid, Bellingham apeló a blindar el vestuario y aislarse de los posibles ataques que puedan recibir algunos jugadores. "Debemos estar unidos y cuidarnos en el vestuario. Es el momento de reflexionar en el vestuario, no de criticar o señalar a alguien públicamente. Sé que hoy o mañana el entrenador dirá lo apropiado y nosotros debemos de estar unidos en los próximos partidos", concluyó.