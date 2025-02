"Bellingham dice "no me jodas", absolutamente nada para ser expulsado"

Muy esperada la comparecencia en rueda de prensa de Carlo Ancelotti tras el Osasuna-Real Madrid. Por la expulsión de Bellingham y por un par de acciones polémicas. El cuadro madridista ha estado más de una mitad en inferioridad numérica. En el vídeo de la acción se ve cómo el inglés dice "fuck off" en una tensa conversación en el césped con Munuera Montero.

Ha hecho referencia a esa acción el entrenador italiano en la sala de prensa de El Sadar: "Dice no me jodas, lo han visto todos. No tengo ganas de añadir más porque quiero estar en el banquillo en el próximo partido. Ha habido 2-3 situaciones que se podían revisar, en nuestra opinión se tenían que revisar. Y no se han revisado. Creo que hay un problema, que en los últimos tres partidos algo ha pasado que no tenía que pasar. Lo que podemos hacer nosotros es seguir, jugar bien. Hemos hecho un buen partido, igual que intentaremos hacer el próximo miércoles. Y el próximo de Liga igual".

EL INGLÉS DE MUNUERA

"Sería partidario de hablar con el arbitro no con Bellingham. Dice no me jodas y ya está. La tarjeta roja sale de nerviosismo del arbitro. Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada. Se ha equivocado en la expulsión. Hay un organismo pendiente de esto, de los insultos. Nada que añadir, estaba focalizado en el partido y no he escuchado nada. La tarjeta roja, creo que el árbitro no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho "fuck off", no le ha dicho "fuck you". Se ha equivocado porque la traducción de "fuck off" en español es "no me jodas"", añadía 'Carletto', muy serio y mordiéndose la lengua.