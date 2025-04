Bellingham desvela la palabra más repetida en el vestuario del Real Madrid: "La he escuchado un millón de veces"

El Real Madrid necesita algo más que fútbol para seguir vivo en la Champions. El 3-0 que firmó el Arsenal en la ida obliga a los de Ancelotti a lograr una hazaña en el Bernabéu. Y Jude Bellingham ha puesto palabras al clima que se respira en el vestuario blanco: obsesión, insistencia y una sola idea en la cabeza.

“La he oído un millón de veces”, confesó el inglés, que reconoce haber visto estos días infinidad de vídeos de prensa y seguidores apuntando en la misma dirección, "Remontada".

“Es una noche hecha a la medida del Real Madrid. Puede entrar en la historia”.

También tiró de autocrítica en la rueda de prensa previa al partido. “Fue uno de los peores resultados que podíamos imaginar y ahora todos esperan la reacción. Significa que estás en el mejor club del mundo y lo que representa es eso. Hay una presión que va unida para dar lo mejor de ti mismo. Hay que volver y remontar”.

Desde el club, el mensaje es claro: alimentar la fe. En Valdebebas se insiste en que todo es posible. El madridismo lleva días generando un ambiente de creencia colectiva y a la leyenda europea del Bernabéu. “Es un entorno increíble”, resumió Bellingham, consciente de que la exigencia también es histórica.

Qué hacer para remontar

Bellingham no esconde lo evidente: el Real Madrid deberá mejorar en todos los aspectos para dar la vuelta a la eliminatoria. “Tiene que ser mucho mejor que lo que vimos en el primer partido. Hay que tener mayor compromiso, mayor limpieza con la pelota... Muchas cosas. No es un solo aspecto. No dimos lo mejor de nosotros. Sabemos que podemos jugar mucho mejor y es lo que queremos mostrar mañana. Una cosa es perder, pero otra es no aprender”.