Bellingham deja hueco a Mastantuono

Franco Mastantuono es uno de los cuatro refuerzos del Real Madrid esta temporada. El argentino tendrá que trabajar mucho para ganarse un sitio en el equipo titular de Xabi Alonso, en una línea con una competencia enorme con los intocables Vinícius y Mbappé a los que se suma Jude Bellingham desde la media punta. Sin embargo, la baja del inglés le ofrece la oportunidad de tener más opciones de hacerse con un sitio si se adapta con rapidez al equipo.

Poco tiempo

Mastantuono acumulará apenas cuatro entrenamientos con sus nuevos compañeros antes del debut oficial del equipo. Fue presentado el jueves como nuevo jugador madridista. Salvo sorpresa, será suplente en el primer partido del Real Madrid esta temporada en el Santiago Bernabéu. El encuentro se disputará el martes en el estreno liguero ante Osasuna. Sin embargo, se espera que Xabi Alonso le dé unos minutos para debutar oficialmente con su nuevo equipo y ante su público.

Bellingham pasó por el quirófano el pasado día 17 en Londres para solucionar un problema en el hombro que arrastraba desde su época en el Borussia. El centrocampista inglés necesitará 12 semanas como mínimo para recuperarse, tres meses en los que varios jugadores tendrá oportunidades de convencer a Xabi Alonso para acompañar en ataque a Vinicius y a Mbappé. Brahim parece tomar una pequeña ventaja tras ser titular ante el Tirol, por delante de Rodrygo y Gonzalo, los otros dos delanteros disponibles con Endrick también lesionado.

Extremo derecho

Mastantuono tendrá sus oportunidades aprovechando la baja de Bellingham en esa competencia directa con Brahim, Rodrygo y Gonzalo. Tiene en contra el poco tiempo que lleva en el equipo, al que debe acoplarse, además de al nuevo ritmo de vida y costumbres españolas, y a sus compañeros. Sin embargo, el cuerpo técnico tiene depositadas grandes esperanzas en el argentino para ocupar una posición sin dueño desde hace varias temporadas.

La banda derecha ha sido uno de los grandes vacíos del ataque madridista. Desde Valverde, pasando por Rodrygo, Brahim o Güler. Ninguno es extremo, pero han cubierto la posición para equilibrar un equipo con muchos jugadores que rinden más en la banda izquierda. Vinicius, Mbappé o Rodrygo, con dos medias puntas ofensivas como Güler o Brahim que se han multiplicado para ayudar al centro del campo. Mastantuono es un zurdo y sí se desenvuelve con soltura entrando por la derecha para explotar un perfil cambiado como Vinícius por la izquierda.