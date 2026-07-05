Bellingham se lo deja claro a Mourinho y sus compañeros

A Jude Bellingham, como al resto de sus compañeros del Real Madrid, el Mundial le está sirviendo de terapia. El inglés ha encontrado con su selección la versión que no pudo mostrar durante una temporada en la que prácticamente todos los futbolistas del conjunto blanco rindieron por debajo de lo esperado. Como sucede con muchos jugadores cuando regresan a sus selecciones, Thomas Tuchel ha recuperado una versión del madridista que parecía enterrada y que el propio Bellingham se encargó de definir en la zona mixta tras el triunfo frente a la RD Congo.

Las diferencias entre el Real Madrid e Inglaterra

"En el Real Madrid he jugado diferente, un poco más abajo en el campo. Con Inglaterra soy un '10' o incluso un '8', que juega un poco más adelantado. Pero lo que quiero es jugar siempre bien para mi equipo", reivindicó tras ser elegido MVP frente a Panamá. Fue el tercero que consiguió en una fase de grupos impecable, en la que anotó dos goles y repartió una asistencia. Es, incluso por delante de Harry Kane, el gran líder de una selección que, sin haber alcanzado todavía su mejor versión, presenta su candidatura gracias al trabajo de Jude.

Harry Kane y Jude Bellingham se abrazan en el partido contra la RD Congo. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

En realidad, lo de Bellingham ha sido un viaje al pasado. Y no ha tenido que retroceder demasiado un futbolista que, pese a acabar de cumplir 23 años, da la sensación de llevar toda una vida en la élite por la precocidad de su irrupción. Ahora afronta el reto de derribar la 'maldición del Azteca' en el duelo de octavos frente a México, un escenario históricamente incómodo para Inglaterra en los Mundiales. Si el conjunto de Tuchel supera la eliminatoria, buena parte de sus opciones volverán a pasar por un gran partido de Jude.

Bellingham es el jugador que más desmarques realiza para recibir (310), también encabeza los desmarques entre líneas (168) y los movimientos al espacio dentro del bloque rival (238)

El inglés lidera varios de los apartados que mejor reflejan su movilidad y su capacidad para explotar los espacios, lejos de la rigidez que en ocasiones ha tenido que asumir en el Real Madrid tras la inesperada retirada de Toni Kroos. Bellingham es el jugador que más desmarques realiza para recibir (310), también encabeza los desmarques entre líneas (168) y los movimientos al espacio dentro del bloque rival (238). Son registros que domina con autoridad y que volvió a intentar explotar frente a la RD Congo, en un encuentro en el que Inglaterra sufrió durante muchos minutos un evidente bloqueo ofensivo.

Con Mourinho, cerca de la portería

Las estadísticas lanzan un mensaje claro para José Mourinho y también para sus compañeros. El técnico portugués debe entender que Jude es un mediapunta con llegada, un futbolista que multiplica su impacto cuando puede aparecer cerca del área. Debe aprovechar su capacidad para marcar, pero también para generar espacios. Está llamado a ser el hombre del último pase, aunque igualmente debe convertirse en el llegador que aparezca cuando Mbappé no consiga finalizar las acciones. Además, tiene todas las condiciones para ser una pieza capital en la presión, un aspecto con el que Xabi Alonso insistió durante buena parte de la temporada sin llegar a consolidarlo.

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputaron este domingo en el Camp Nou. / EFE

Bellingham está llamado a ser un todocampista capaz de cerrar los espacios entre líneas, uno de los problemas más recurrentes del Real Madrid durante una temporada en la que el equipo apenas consiguió funcionar como un bloque. En definitiva, debe recuperar la versión del futbolista que deslumbró en su primer curso como madridista, cuando firmó 23 goles y 13 asistencias. La lesión de hombro, de la que se operó el pasado verano, más tarde de lo que él mismo reconoció que habría sido conveniente, condicionó su rendimiento y dio paso a una versión mucho menos reconocible del inglés. Ahora se presenta como uno de los grandes revulsivos para que el Real Madrid deje atrás dos temporadas sin títulos.

Su buen Mundial no ha hecho más que reforzar la convicción de Mourinho de que Bellingham debe ser una de las piezas estructurales de su nuevo proyecto. Las cifras del inglés con Inglaterra apuntan precisamente en esa dirección. Cuanto más cerca del área rival juega, más diferencial resulta. El mensaje que deja el torneo es difícil de ignorar: el Real Madrid recuperará a uno de sus futbolistas más determinantes si consigue devolverle el contexto que le permitió convertirse en uno de los mejores del mundo.