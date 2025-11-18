Bellingham copia a Messi en Inglaterra

Bellingham aprovechó el parón de selecciones para visitar su antiguo equipo, el Birmingham. El futbolista inglés, que está inmerso en una nube gris tras las críticas en la selección de los 'Three Lions', se encuentra en Inglaterra pasando sus últimos días libres. Con la selección, apenas ha tenido minutos y la prensa inglesa lo cataloga de "egoísta" en su regreso con la selección, acusado de “hacer aspavientos” cuando le cambiaron y no celebrar un gol de Kane. Las imágenes no acompañan a dichas acusaciones de ese sector de la prensa, que postula por prescindir del jugador en el Mundial después de ganar los últimos cuatro partidos en los que no estuvo.

Por su parte, el centrocampista inglés fue declarado MVP del partido en contra de la opinión de los propios periodistas ingleses. Fue el que dio más toques en área contraria (cuatro), el segundo que más ocasiones generó (dos), el que más pases acertados dio en el último tercio del campo (26), el que más duelos ganó (siete) y también el que más faltas recibió (tres).

Oídos sordos

Por parte de Bellingham, sigue a lo suyo. No quiere saber nada de lo que hablan en Inglaterra y está centrando en lo puramente futbolístico. Asimismo, considera que debe estar en el Mundial y se siente a gusto en su territorio natal. En vez de regresar a España, ha viajado hasta Birmingham para visitar al que fue su equipo.

El centrocampista empezó en la academia del Birmingham City, en la categoría sub-8, y nada más cumplir los 16, realizó la pretemporada con el primer equipo. El 6 de agosto de 2019, tras tener minutos en el partido que perdieron 3-0 ante el Portsmouth F. C. en la primera ronda de la Copa de la Liga, se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido oficial en la historia del club con 16 años y 38 días, superando en 101 días el récord que tenía Trevor Francis desde 1970.

25 días después, al anotar el gol de la victoria ante el Stoke City, también se convirtió en el goleador más precoz en la historia de la entidad. Una historia de amor y leyenda del club en los 'The blues', equipo por el cual también pasó recientemente su hermano Jobe.

Jude emula la foto de Messi

En su visita a la ciudad inglesa, Bellingham entró al estadio, al St Andrew's Stadium, para hacerse unas fotos y reencontrarse con trabajadores del club. Una foto que recuerda a la de Leo Messi de hace una semana, en la visita sorpresa del astro argentino en el Spotify Camp Nou. Esta 'vuelta a tus orígenes', la protagonizó casi seis años más tarde de dejar la ciudad, para marcharse a Alemania a jugar con el Borussia Dortmund.

"Home, Kro (Keep Right On)", escribía Jude en los comentarios, pese a que sus seguidores le recordaban que estaba copiando la ya 'icónica' imagen de Leo.