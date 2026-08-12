Bellingham completa el puzle de Mourinho en Valdebebas

El puzle ya está completo en Valdebebas. José Mourinho ya tiene a toda su plantilla a su disposición después de que Jude Bellingham se reincorporara este miércoles a los entrenamientos del Real Madrid. El centrocampista inglés era el último de los internacionales que quedaba por regresar tras la disputa del Mundial y ya se ha puesto a las órdenes del técnico portugués.

Bellingham se sumó al grupo que había regresado el lunes, formado por Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella y Aurélien Tchouaméni. Por su parte, Thibaut Courtois y Yan Diomande también se habían reincorporado a principios de semana después de completar las jornadas del sábado y el domingo con trabajo individualizado, al no entrar en la convocatoria para el encuentro ante el Ferencváros.

Bellingham apura sus vacaciones

El inglés fue uno de los jugadores que más lejos llegó en el Mundial y el club le concedió permiso hasta este miércoles para completar sus vacaciones. A diferencia de otros compañeros que decidieron regresar antes, Bellingham apuró hasta el último día el plazo concedido por el Real Madrid y aprovechó sus últimos días libres para atender varios compromisos comerciales en Londres.

Su regreso, eso sí, llega sin tiempo para entrar en los planes de Mourinho para el Trofeo Teresa Herrera. El conjunto blanco se enfrenta esta noche al Deportivo de La Coruña (21.00 horas) en Riazor y el centrocampista no participará en el encuentro, junto a los compañeros que volvieron esta semana.

La batalla por el '10': Güler mete presión

Una de las grandes incógnitas de este Real Madrid está en la posición de mediapunta. Mourinho ha apostado durante la pretemporada por un 4-2-3-1, con un doble pivote y un jugador por delante con libertad para moverse entre líneas.

En los últimos encuentros, Arda Güler ha aprovechado la ausencia de Bellingham para hacerse con ese puesto. El turco fue titular ante el Ferencváros y firmó una actuación destacada, demostrando que quiere tener un papel protagonista esta temporada.

El centrocampista del Real Madrid Arda Güler / RMCF

Ahora regresa la competencia. Bellingham parte con ventaja por jerarquía y experiencia, pero el rendimiento de Güler obliga a Mourinho a tomar decisiones. El inglés afronta además el curso como una oportunidad para recuperar su mejor versión después de una temporada marcada por el desgaste físico y cierta irregularidad.

El reto será volver a ver al Bellingham más determinante, aquel que llegaba al área con frecuencia, aportaba goles y dominaba físicamente los últimos metros del campo.

Militão da otro paso en su recuperación

La sesión también dejó novedades en la enfermería. Éder Militão continúa avanzando en su recuperación y ya ha vuelto a trabajar sobre el césped con balón. El brasileño permanece fuera de la competición desde el pasado 21 de abril, cuando sufrió una recaída en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Su evolución supone una buena noticia para Mourinho, que necesita recuperar efectivos para reforzar el centro de la defensa.

También progresa Thiago Pitarch, que continúa con su recuperación de la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda sufrida durante el primer día de pretemporada.

La prudencia, en cambio, sigue marcando la evolución de Courtois y Tchouaméni. El guardameta belga ya ha completado parte del trabajo con el grupo de porteros y avanza a buen ritmo, aunque este miércoles realizó trabajo en el gimnasio. El centrocampista francés, por su parte, continúa con un plan individualizado y todavía no se ha incorporado a la dinámica colectiva desde su regreso.

Con Bellingham ya de vuelta y los internacionales integrados, Mourinho dispone por fin de todas las piezas para terminar de construir su Real Madrid. Ahora comienza la siguiente fase de la pretemporada: definir roles, repartir galones y decidir el once con el que afrontará el nuevo proyecto blanco.