Ni Bellingham ni Camavinga: Manolo Lama estalla y señala a un jugador del Real Madrid tras la eliminación ante el Bayern

El Real Madrid llegaba al partido de vuelta en el Allianz Arena con vida tras el 1-2 conseguido en el Santiago Bernabéu, un resultado que dejaba todo abierto para intentar la remontada ante el Bayern de Múnich. De hecho, Manolo Lama se mostraba optimista antes del choque y veía al conjunto blanco con opciones claras de darle la vuelta a la situación y avanzar en la Champions.

Sin embargo, aunque el equipo de Arbeloa arrancó bien e incluso logró ilusionarse con el partido, el partido terminó complicándose hasta acabar con la eliminación del Real Madrid en cuartos de final, sin posibilidad de acceder a semifinales.

El punto de máxima polémica llegó con la expulsión de Camavinga en el minuto 86, una acción muy protestada por el entorno madridista y que cambió por completo el desenlace de la eliminatoria. La decisión arbitral dejó al equipo con diez en el tramo decisivo y terminó siendo clave en la remontada final del Bayern.

Tras el partido, Manolo Lama también se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter), donde cuestionó la actuación del colegiado con una imagen suya y un mensaje crítico sobre su influencia en el encuentro: "¿Este ha sido el mejor jugador del Bayern?".

Ya en 'El Partidazo de COPE', el periodista puso el foco en el rendimiento de Vinicius, al que señaló con dureza por su actuación en la eliminatoria: "Vinicius ha hecho una eliminatoria contra el Bayern muy mala, pero aquí y allí, los dos partidos".

Más allá del análisis individual, Lama aseguró que nadie puede negar el llamado "gen competitivo" del Real Madrid en Europa, que le ayuda a elevar su nivel en Champions.

El periodista comparó la actitud del equipo en Europa con su rendimiento en La Liga, mostrando su sorpresa por la diferencia de intensidad y regularidad entre competiciones: "Lo que me parece dramático y lamentable es que estos, que son los mismos que juegan en La Liga, en La Liga se tocan el bolo, y aquí se matan".

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Manolo Lama dejó una reflexión sobre lo que podría haber ocurrido si el equipo hubiera mantenido esa regularidad durante toda la temporada: "Si el Madrid hubiera puesto lo que ha puesto en estos dos partidos, las ganas, la intensidad, ¿alguien piensa que estaría el Madrid a nueve puntos del Barça?".