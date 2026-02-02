Bellingham, una baja intrascendente

La baja de Jude Bellingham no es traumática para el Real Madrid. El centrocampista inglés está haciendo una temporada mala, muy por debajo al nivel que se espera de él. Su rendimiento ha ido a menos desde su espectacular irrupción en 2023. Ha pasado de ser uno de los referentes del equipo a ser intrascendental. Tanto, que hasta el Bernabéu ha pasado de corear su nombre a pitarlo.

Su lesión no ha sorprendido a nadie después de que en la previa del partido se le viera llevándose las manos en un par de ocasiones a la zona que luego se lesionó. Arbeloa lo negó diciendo que “estaba para jugar”, pero el aviso de qué algo pasaba se acabó confirmando con esa lesión en los isquios (músculo semitendinoso de la pierna izquierda), que le tendrá un mes apartado del equipo.

Ganan sin él

Su baja no debería ser perjudicial para el equipo, que ha ganado los 11 partidos en los que no fue titular: 5 no jugó y 6 salió de suplente. El Madrid solo perdió sin él en la debacle de la Copa del Rey en Albacete, partido en el que Arbeloa debutaba y en el que dejó en Madrid a pesos pesados como Courtois, Mbappé y Carreras, además de Bellingham.

Bellingham reprochas algo a Xabi, que prefería a Güler / AP

Bellingham está siendo más protagonista fuera que dentro del campo. Las redes sociales se hacen eco de sus noches de fiesta y que no le han sentado demasiado bien. Así lo demostró en su último gol, el sexto contra el Mónaco, con gestos en los que simulaba beber para ironizar en plan de ‘broma’ para desacreditar esas publicaciones. Pero no engaña al Bernabéu, que ha pasado de jalearlo a abuchearlo en los últimos partidos.

Contra Xabi Alonso

También está señalado por ser uno de los jugadores que lideró, junto a Vinícius, la campaña contra Xabi Alonso. El final lo conoce todo el mundo, el técnico fue destituido y él sigue jugando aunque sin dar la talla, como cuando estaba a sus órdenes. El vasco hizo una apuesta por Güler en el arranque de temporada con Jude recuperándose de la operación de hombro, y el turco fue una de las sensaciones del equipo.

Cuando se recuperó, Xabi mantuvo a Arda y dejó al inglés en el banquillo cuatro partidos y eso no debió de digerirlo para unirse a Vinícius contra su gestión. Al final, el tolosarra lo repuso mandando al turco al banquillo, pero su rendimiento nunca fue el ideal salvo en un par de partidos. Fue titular en las derrotas ante el Atlético, Liverpool, Celta, City, Barça (Supercopa) y Benfica y en los empates contra el Rayo, Elche y Girona. ¡Qué casualidad!