Bellingham: "Me ficharon para momentos así"

El centrocampista inglés firma su quinto gol en cuatro jornadas de Liga y es pieza decisiva en el conjunto blanco Junto con Pepillo (1960-61) y Cristiano (2009-10), es el único en haber visto puerta en sus cuatro primeros partidos ligueros de blanco.

Jude Bellingham ha necesitado muy pocos partidos para justificar su fichaje. El centrocampista inglés ha tenido un inicio de temporada espectacular, convirtiéndose una pieza fundamental para el conjunto de Carlo Ancelotti, que se está agarrando a él para firmar un lleno de victorias en estas primeras cuatro jornadas de Liga.

El centrocampista inglés está demostrando que no era necesaria la llegada de un nueve para reemplazar a Karim Benzema y ha firmado cinco goles en las cuatro primeras jornadas. Además, el ex del Dortmund ha participado en seis goles en este arranque de temporada. No hay ningún otro jugador que haya participado directamente en más tantos que Bellingham en las cinco grandes ligas de Europa.

Es más, junto con Pepillo (1960-61) y Cristiano (2009-10), es el único en haber visto puerta en sus cuatro primeros partidos ligueros de blanco. Bellingham se suma a los jugadores que marcaron en sus 4 primeros partidos en la Liga española, que no son demasiados: 2009 Ibrahimovic y Cristiano, y en 2011 Cesc Fàbregas.

El jugador marcó en el descuento el gol que dio el triunfo al conjunto blanco ante el Getafe después de recoger el rechaze del portero. Además provocó un penalti en el 23′ que el VAR acabó anulando.

Bellingham ya es un ídolo en el Santiago Bernabéu. “Es un profesional muy serio. La profesionalidad de esta plantilla es muy alta. Tiene muchos ejemplos y se ha adaptado muy bien. Me parece todo bien”, dijo Ancelotti.

Sorprendido

El inglés reconoció que la victoria no fue fácil: “Había que tener mucha paciencia. El partido fue un poco frenético. Los rivales estaban muy encima, con agarrones. Estoy viendo muy bien las segundas jugadas. Y vi que Lucas armó el disparo. No es el más bonito, pero es mucho trabajo mental para intuir donde puede caer la pelota. Fue impresionante ese ruido del estadio”.

Bellingham admitió que la sonoridad del Bernabéu fue espectacular. “Es el más ruidoso. El momento del gol es lo más ruidoso que he escuchado. Cuando cantaban ‘Hey Jude’ quería parar y escucharlos. Me temblaban las piernas. Me ficharon para momentos así”.

El centrocampista está encantado con el recibimiento que ha tenido en el Real Madrid. "Es un sueño hecho realidad y más si marcas y ganas. Es difícil explicarlo con palabras. Tengo los pies en el suelo”.