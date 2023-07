Bellingham, acostumbrado a la presión

El nuevo fichaje del Real Madrid reconoció que sabe manejar los momentos complicados "Vengo para ganar porque para eso me ficharon", admitió el inglés

Jude Bellingham ya ejerce de madridista. El futbolista inglés está en los últimos días de sus vacaciones antes de empezar a sudar a las órdenes de Carlo Ancelotti. Los 103 millones pagados por el Real Madrid no serán una presión añadida para el ex del Dortmund, tal y como él mismo ha admitido en un acto promocional de una famosa cadena de hamburguserías.

"La presión me ha seguido siempre. Con 15 y 16 años empecé a jugar en el Birmingham y sentí que esa presión era incomparable, pero la presión ha ido aumentando a cada paso. Hasta ahora siempre he demostrado que puedo manejar la presión y si me afectara por eso seguramente no habría venido al Madrid", aseveró el británico.

Bellingham vive en una nube desde que se enfundó la blanca en su acto de presentación. El centrocampista está ilusionado con el nuevo proyecto madridista y por los jugadores con los que dentro de poco compartirá vestuario. El tamaño del Madrid es surrealista, pero cuando piensas en el proyecto que están formando... eso fue realmente importante para mí para dar ese paso porque es el lugar adecuado para mí. Es la oportunidad de ser parte de esta historia. Vengo para ganar porque para eso me ficharon. Quiero estar en un club que aspire a ganar títulos y quiero ayudar a que siga siendo tan grande como lo ha sido este tiempo", comentó el talentoso jugador.