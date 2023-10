En Bélgica sentencian a Courtois

"Sería raro que volviera a la selección como si no pasara nada", señala Timothy Castagne "¿Queremos sacrificar el grupo por un jugador?", se pregunta el defensa del Fulham

Thibaut Courtois se recupera de una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El guardameta del Real Madrid no podrá volver a pisar un terreno de juego hasta la próxima temporada. Y cuando consiga estar recuperado, está por ver si regresa a la selección belga. Pero no por motivos médicos, sino por los frentes abiertos que dejó en el vestuario cuando el pasado mes de junio tomó la decisión de abandonar una concentración molesto con la decisión de su entrenador, Domenico Tedesco, de no otorgarle el brazalete de capitán en ausencia de Kevin de Bruyne.

El incidente se produjo en vísperas de un encuentro clasificatorio para la Eurocopa 2024 ante Estonia. Con De Bruyne de baja por lesión, Tedesco había prometido el brazalete a Courtois, en el duelo anterior contra Austria, pero finalmente se lo dio a Romelu Lukaku. Tras el partido, Courtios mostró al seleccionador su desacuerdo y le anunció su decisión de dejar la concentración, una conversación que Tedesco hizo pública en rueda de prensa, encendiendo aún más al portero del Real Madrid.

El mal ambiente en el seno del combinado belga ya venía del pasado Mundial de Qatar, cuando se produjeron varios incidentes que afectaron al rendimiento de una de las favoritas al título. Y ahora, alguno de sus compañeros le están pasando factura. Uno de ellos es el defensa del Fulham Timothy Castagne, que en una entrevista concedida a 'Le Soir' censuró la actitud de su compañero y consideró que no debería volver a ser convocado.

"Sería raro que Thibaut volviera como si no hubiera pasado nada. La mayoría de los jugadores siempre tienen pequeñas lesiones o dolores en alguna parte. Nunca estamos realmente al 100%. O es una lesión real, grave y tu club te obliga a volver, o eres capaz de jugar. Desde mi punto de vista, si Thibaut hubiera querido, podría haberse quedado, pero fue su decisión", sentenció Castagne, poniendo en duda la versión de Courtois, que alegó unas molestias físicas para regresar a Madrid.

El defensa del Fulham alude a otros capítulos protagonizados por el portero del Real Madrid: "He hablado de todo esto con algunos compañeros y ellos también lo ven así, pero no puedo hablar por todo el grupo. Estaba la historia del brazalete de capitán, luego la foto de su rodilla en el avión y la historia del brazalete en su boda. Es cierto que Thibaut es el mejor portero belga y del mundo, pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿queremos sacrificar el grupo en la selección por un jugador?".

Castagne acaba invitando a Courtois a renunciar a la selección: "Lo más importante es que se recupere de su lesión. Después será un problema a resolver entre Thibaut y el técnico. Y si llegado ese momento Thibaut ya no quiere venir, será su elección. Tendremos a Koen Casteels que es muy bueno e incluso otros porteros detrás".