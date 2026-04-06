El Bayern teme por el arbitraje en el Bernabéu y las presiones del Madrid a la UEFA

Cada vez que el Bayern de Múnich pisa el Santiago Bernabéu pasan cosas. Los alemanes eran la gran bestia negra del conjunto blanco, pero a partir del 2014 los papeles se han invertido. Estos cuartos de final serán la quinta vez que los dos conjuntos se verán las caras en Champions desde el 2014. El clásico europeo.

El Bayern ha perdido las cuatro anteriores eliminatorias y lleva sin eliminar al Madrid desde el 2012 en esa famosa tanda de penales con Ramos como protagonista. En esta ocasión, los bávaros son los grandes favoritos para pasar a semifinales e incluso para ganar el título, pero en el seno del equipo alemán existe un temor por el arbitraje por cuatro motivos claros.

La vuelta de Ceferin tras 'la muerte de la Superliga'

El primero estará en el palco del Bernabéu. Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA, estará en el estadio blanco y se verá públicamente con Florentino Pérez tras la 'muerte' de la Superliga. El esloveno aceptó la invitación del máximo dirigente blanco tras sellar la paz con el Madrid en el pasado Congreso de la UEFA.

Florentino Pérez y Aleksander Ceferin, en una imagen pasada / EFE

Florentino y Ceferin fueron grandes enemigos durante años, incluso llegando a los tribunales, mientras el proyecto de la Superliga seguía vigente. Los de la UEFA veían amenazados por los planes del presidente blanco junto a otros equipos potentes de Europa, pero finalemente firmaron la paz. Además de al Bernabéu, Ceferin viajará a París para ver el PSG-Liverpool el miércoles. Hay que recordar que Nasser al Khelaifi fue el principal mediador entre ambos y un gran aliado de la UEFA durante todos estos años de disputa con la Superliga.

Un fuera de juego inventado en plena época VAR

No es de extrañar que los alemanes no estén tranquilos. Sus últimas dos visitas al Bernabéu han terminado con decisiones muy polémicas arbitrales. Hace dos temporadas, el Madrid se clasificó a la final tras eliminar al equipo de Thomas Tuchel. Dos goles de Joselu en el añadido dejaron a los alemanes fuera, pero el protagonista final terminó siendo el colegiado.

De Ligt convirtió el gol del empate pocos minutos después del segundo gol de Joselu y en el último minuto del tiempo añadido, pero inexplicablemente, Szymon Marciniak hizo sonar el silbato justo antes de que el defensa rematara, anulando por completo la acción por fuera de juego. Un gesto que en época de VAR no es nada común, ya que se suele dejar que se termine la jugada para decidir. No fue así ese día.

La acción no se pudo revisar en el VAR y la jugada terminó en nada. Posteriormente se vio que De Ligt sí que estaba en fuera de juego, pero no participó en la acción, ya que la pelota le llegó a Mazraoui. Fue después del pase de Müller que remató a gol el neerlandés, pero el árbitro anuló la jugada.

"Creo que todos sabemos las reglas; si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar. Ha sido una vergüenza. El gol de Joselu es casi fuera de juego y deja seguir jugando y con nosotros no", dijo el defensor tras el encuentro.

El robo del Madrid que Ancelotti sufrió: "Fue una injusticia"

Aún más escandaloso fue lo que pasó unos años atrás, en 2017. El Madrid venía de ganar la Champions anterior y en cuartos se vio las caras ante el Bayern. En la ida en Alemania ganaron 1-2 con dos tantos de Cristiano Ronaldo, pero en la vuelta, si no fuera por la actuación de Viktor Kassai, se hubieran quedado en el camino.

El arbitraje del húngaro fue terrible. Primero anuló un mano a mano de Lewandowski por un fuera de juego totalmente inexistente; después, justo antes de la prórroga, expulsó a Arturo Vidal por una doble roja inverosímil. El chileno le robó la pelota de manera limpia a Asensio y el colegiado lo envió a la calle.

El claro fuera de juego de uno de los goles de Cristiano ante el Bayern / X

Pero lo más grave fue en el tiempo extra. Con la eliminatoria empatada, Cristiano Ronaldo marcó dos tantos para dejar la eliminatoria encarrilada. El problema es que los dos fueron claramente fuera de juego. El fútbol de antes del VAR, para quienes lo echan de menos.

El destino quiso que el perjudicado en toda esa eliminatoria fuera Carlo Ancelotti, que en ese momento entrenaba al Bayern. El italiano clamó en rueda de prensa: "Fue una injusticia. Quedará en la historia como que el Madrid eliminó al Bayern y ya está. Pero lo que sucedió en Madrid lo vio todo el mundo, no fue algo normal. Hay que poner el VAR porque es necesario. La tarjeta de Vidal no era; dos goles de Cristiano son en fuera de juego. En un partido de cuartos de final, hay que poner a un árbitro de más calidad. No estamos muy contentos con el árbitro. Hay que decirle a la UEFA que ponga vídeo cuanto antes, aunque no necesito ver el vídeo para ver que Vidal toca balón. Lo he visto en directo".

Una designación polémica

Para finalizar con el tema arbitral. La designación para el encuentro es del todo polémica. El encargado de dirigir el Real Madrid - Bayern de Múnich de este martes será Michael Oliver. El inglés ha dirigido cuatro duelos del Real Madrid hasta el momento, con tres victorias blancas y una derrota. Aunque precisamente la más polémica fue esta última.

Oliver señaló un polémico penalti a favor del Madrid en el último minuto / Agencias

El Real Madrid ganó 0-3 a la Juventus de Turín en los cuartos de final del 2018; la eliminatoria parecía encarrilada, pero los italianos sorprendieron al Bernabéu. Pero cuando el partido se acercaba a la prórroga, el inglés se inventó un polémico penalti sobre Lucas Vázquez de Benatia. La decisión molestó mucho a la Juve y sacó de sus casillas a Buffon, que terminó expulsado por protestar antes del tiro del penalti. Szczesny entró para intentar evitar el gol, pero Cristiano marcó y clasificó a los blancos. Una de las decisiones más controversiales de las últimas ediciones de la Copa de Europa.