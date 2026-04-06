El Bayern respira tranquilo: Harry Kane se entrena y apunta al Madrid

El Bayern de Múnich respira aliviado a pocas horas de afrontar uno de los grandes retos de la temporada. Harry Kane se ha entrenado este lunes con total normalidad junto al resto del grupo.

Todo apunta, si no hay ningún contratiempo de última hora, a que será titular en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El delantero inglés había generado preocupación en los últimos días tras sufrir un problema en el tobillo durante un entrenamiento con la selección inglesa. La dolencia le obligó a perderse el compromiso internacional ante Japón y también el último encuentro del Bayern en la Bundesliga frente al Friburgo, encendiendo las alarmas en Múnich en un momento clave del curso.

Sin embargo, tal y como confirmó el propio club bávaro a través de sus canales oficiales, Kane completó la sesión previa al viaje a Madrid sin limitaciones.

Una noticia clave para Vincent Kompany, que recupera así a su principal referencia ofensiva justo antes de una eliminatoria de máxima exigencia.

La importancia de Kane en este Bayern es incuestionable. El delantero suma esta temporada 48 goles y 5 asistencias entre todas las competiciones, cifras que le consolidan como uno de los futbolistas más determinantes del fútbol europeo.

Su presencia en el Bernabéu cambia por completo el escenario para el conjunto alemán, que necesitaba recuperar a su líder ofensivo para competir de tú a tú ante los blancos.