Bayern de Múnich - Real Madrid: toda la polémica del partido de Champions League

El Real Madrid necesita tirar de épica para lograr una nueva remontada en Europa y plantarse en semifinales de su competición fetiche, la Champions League.

Los blancos, que no consiguieron imponerse al Bayern en el partido de ida en el Santiago Bernabéu, saltan al césped del Allianz Arena con un gol de desventaja (1-2) en un partido en el que cualquier detalle puede marcar el devenir de la eliminatoria.

Para controlar el partido, la UEFA nombró a Slavko Vinčić como árbitro principal del partido, colegiado con el que los blancos han vencido en tres de las cuatro ocasiones en las que el esloveno ha estado al mando.

En SPORT ponemos hoy bajo la lupa la actuación de Vinčić en Alemania y analizamos todas las acciones polémicas del partido, así como las decisiones del árbitro y su colega en el VAR, el neerlandés Dennis Higler.

Min. 8 - Pisotón y empujón de Vinícius sin balón a Kimmich

Con el 1-1 en el marcador y poco más de ocho minutos de juego, apareció Vinícius, pero no para generar nada a nivel futbolístico, si no con su cara más macarra. El brasileño se las tuvo con Joshua Kimmich, al que pisó cuando el alemán estaba desequilibrado.

Vinícius se las tuvo con Kimmich / Twitter

Una vez allí, hubo empujón también del brasileño del Real Madrid, derribando al '6' del Bayern. Su acción quedó impune con poco más que una amonestación verbal de Vinčić. Por supuesto, el VAR no intervino al considerar que no había agresión.

Min. 22 - Mendy pide penalti de Tah

El Real Madrid pidió penalti en la excursión de Mendy en el área de Manuel Neuer. Al lateral, que recuperaba la titularidad en Múnich, se le vio oxidado en tareas ofensivas.

Se frenó cuando tenía todo el tiempo del mundo para rematar cruzado, intentó un quiebro sobre Tah y, en el cuerpo a cuerpo con el central alemán, cayó al suelo pidiendo pena máxima por agarrón, claramente insuficiente para hacer dudar al árbitro esloveno.

Min. 27 - Piscinazo de Brahim en la falta del gol

La historia de siempre con el Real Madrid y las jugadas que cambian partidos. En la frontal del área, Brahim Díaz se dejó caer ante la presión de Konrad Laimer y provocó una falta completamente inexistente, que hizo enfurecer al banquillo de Vincent Kompany.

El disparo posterior, ejecutado de forma prodigiosa por Arda Güler, acabó en el 1-2 y el empate en la eliminatoria.

Min. 37 - El Bayern pide dos penaltis

Jugada anterior al golazo de Harry Kane que ponía el 2-2. Con el Bayern completamente volcado en ataque, Laimer cayó en el área ante Militao. En la segunda acción, el balón tocó en el brazo de Mendy, que parecía que tenía el brazo enganchado al cuerpo. Como la jugada acabó en gol del Bayern, la realización no ofreció repeticiones de ambas acciones.

Min. 41 - Falta anterior al gol de Mbappé

Surrealista que el VAR no corrigiera la decisión de Vinčić o lo enviara al monitor. En la acción anterior al contraataque que supuso el 2-3 con gol de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger derribó de forma descarada a Stanisic, cuando esté soltó el balón, con el pie y dejó el brazo golpeando el estómago del lateral, que quedó tumbado en el suelo retorcido de dolor.

Rüdiger hizo falta en la acción anterior al gol de Mbappé / X

El Real Madrid salió como un cohete a la contra lanzada por Vinícius y Mbappé definió ante Neuer con la defensa alemana completamente vendida.

Min. 61 - Cesión de Trent a Lunin

Balón al corazón del área del Real Madrid, y cuando Luis Díaz lo tenía todo para rematar solo ante Lunin, apareció por detrás Trent Alexander-Arnold para tocar lo justo la pelota que acabó en las manos del portero ucraniano. Kompany y el banquillo alemán pidieron cesión del inglés, pero el árbitro interpretó en este caso bien la acción como un despeje defensivo.

Min. 70 - Protesta del Bayern

Tras una falta de Arda Güler sobre Musiala en la que el turco quedó tendido en el suelo (se quejó de un braso en la cara), el alemán sacó de primeras y su pase dejó solo a la carrera ante Lunin a Laimer. Vinčić detuvo la acción al considerar que los bávaros no podían ponder el balón el juego sin su permiso ya que Güler seguía tendido en el suelo.

Min. 74 - La segunda de Rüdiger

Rüdiger, que cuatro minutos antes vio la amarilla por protestar precisamente la acción entre Güler y Musiala, derribó a Harry Kane cuando el inglés se lo cocinó en banda tras un gran quiebro. Era la segunda amarilla ya que Kane, aunque estaba muy escorado, había superado la última línea defensiva de los blancos. Todo quedó en falta sin amonestación.

Min. 86 - Expulsión de Camavinga

La expulsión más surrealista. Con amarilla, Camavinga hizo una falta tática sobre Harry Kane. El francés, que no debía tener presente que ya tenía una amarilla, retuvo el balón. Vinčić lo advirtió hasta en dos ocasiones, y al no soltar la pelota, le enseñó la segunda para enviarlo a vestuarios.