Bayern de Múnich - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de cuartos de Champions League

Sin margen de error. Así se presenta el Real Madrid en el Allianz Arena este miércoles para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. La derrota en la ida ante el Bayern de Múnich (1-2) y la semana negra que ha tenido el conjunto blanco en Liga obliga a los de Arbeloa a poner todas sus balas en este partido.

A pesar de caer en el Santiago Bernabéu frente al equipo de Vincent Kompany, el Madrid dejó una imagen más que decente y la eliminatoria totalmente abierta. Neuer se erigió como el héroe del encuentro frente a una dupla muy desacertada formada por Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Kylian Mbappé, ante el Bayern / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El francés es uno de los que más se juega en este encuentro. En su ausencia se vio al mejor Madrid del curso y tras su regreso al once titular los madridistas no han sido capaces de ganar un solo partido. De hecho, las últimas cuatro titularidades del '10' de los blancos se han saldado con tres derrotas y un empate.

El Bayern demostró en la ida que puede ser un equipo arrollador y en casa parten como grandes favoritos, especialmente con la ventaja del Bernabéu. Olise, Kane y Luis Díaz volverán a formar un tridente temible en el Allianz Arena y su misión será cerrar la eliminatoria antes de que el Madrid pueda dar un susto que cambie la dinámica y eleve la moral de los blancos para lograr la gesta.

¿Dónde ver el Bayern de Múnich - Real Madrid por TV y online?

El partido entre Bayern de Múnich y Real Madrid correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, se disputará este miércoles 15 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Allianz Arena.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+ en el canal Movistar Liga de Campeones, además de las plataformas de Orange TV.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Bayern de Múnich y Real Madrid a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.