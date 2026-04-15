En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Bayern - Real Madrid, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo
Sigue el minuto a minuto de la vuelta de cuartos de final entre Bayern de Múnich y Real Madrid (21h; M+Liga de Campeones)
Otros alicientes para creer
El club blanco sigue alimentando la posible remontada de esta noche a través de sus redes sociales. Esta vez lo ha hecho con un vídeo de varios goles en el Allianz Arena durante los últimos años.
¡Habla Florentino antes del partido!
En la previa al encuentro y tras la comida de directivas, el presidente del Real Madrid ha comparecido ante los medios de comunicación: "Es una fiesta del fútbol. Somos dos clubes con la misma filosofía, clubes de los socios; ha sido una comida de amigos."
Además, ha afirmado que no le intimidan ni el escenario ni la situación del club: "Llevo casi 26 años aquí, no estoy nervioso".
Marea roja en Alemania
BILD comenta que los fans del Bayern preparan un auténtico infierno rojo para el Real Madrid.
Los aficionados planean ir todos de rojo para teñir por completo las gradas. Además, los cánticos y el apoyo empezarán 45 minutos antes del pitido inicial, para presionar al equipo rival ya desde el calentamiento.
Y para rematar, los ultras organizarán un espectáculo a gran escala con una coreografía impresionante que promete ser el punto álgido visual de la noche.
Aunque la historia reciente en Alemania le permite ser optimista
El Real Madrid ha ganado en tres de sus últimas cuatro visitas a Múnich. A pesar de que el historial general a domicilio es de 4 victorias, 2 empates y 9 derrotas, el conjunto blanco ha convertido al feudo bávaro en un territorio menos hostil en la era moderna de la Champions.
La remontada fuera del Bernabéu, un reto para el Real Madrid
El conjunto blanco se enfrenta esta noche a un desafío sin precedentes: romper el maleficio de las remontadas fuera de casa en la Champions League. Aunque el club es un habitual de las gestas épicas en el Santiago Bernabéu, la estadística dicta que nunca ha logrado superar una eliminatoria tras perder el partido de ida en su propio estadio.
Mbappé como gran argumento
El club blanco ha presumido de los 14 goles de su estrella en Champions League con un video en redes sociales. El Madrid se encomienda al francés para completar la ansiada remontada.
¿Último partido de Arbeloa en Champions?
Tras el empate del pasado viernes ante el Girona en el Santiago Bernabéu, la distancia con el Barcelona en LaLiga parece ya casi insalvable. Los hombres de Arbeloa se juegan gran parte de la temporada esta noche en Múnich. Los madridistas no quieren encadenar otra campaña sin títulos y saben que una derrota ante el Bayern podría llevar a la directiva a tener que tomar decisiones complicadas.
El Real Madrid busca la épica
¡Buenas tardes! El Allianz Arena de Múnich luce espectacular esta noche para acoger un auténtico clásico europeo. Bayern de Múnich y Real Madrid se enfrentan en un duelo decisivo para el equipo de Arbeloa. Los alemanes llegan con ventaja en el marcador global (2-1). ¡No te pierdas la vuelta de los cuartos de final de la Champions League! Síguelo en directo en SPORT.
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles de la Champions League
- Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- El CTA da la razón al Barça
- Iturralde González se sincera con la roja a Eric Garcia: 'Conociendo a Clément Turpin...
- Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: 'No lo entiendo
- La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
- Maldini sentencia el Atlético-Barça y señala a un titular clave: 'Tiene que jugar sí o sí