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Bayern - Real Madrid, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo

Sigue el minuto a minuto de la vuelta de cuartos de final entre Bayern de Múnich y Real Madrid (21h; M+Liga de Campeones)

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Alineaciones probables / SPORT

Sergi Castillo

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