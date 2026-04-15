Bayern - Real Madrid, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo

¡Habla Florentino antes del partido!

En la previa al encuentro y tras la comida de directivas, el presidente del Real Madrid ha comparecido ante los medios de comunicación: "Es una fiesta del fútbol. Somos dos clubes con la misma filosofía, clubes de los socios; ha sido una comida de amigos."

Además, ha afirmado que no le intimidan ni el escenario ni la situación del club: "Llevo casi 26 años aquí, no estoy nervioso".