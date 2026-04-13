Bayern de Múnich - Real Madrid: alineaciones probables en la vuelta de cuartos de la Champions League

El Real Madrid se juega el todo o nada este miércoles en Múnich. El conjunto blanco afronta la vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern con la obligación de remontar el 1-2 de la ida, en un escenario donde quedarse fuera significaría un golpe durísimo: sería muy triste que en pleno mes de abril sus aspiraciones quedaran fulminadas. El margen de error es mínimo para los de Álvaro Arbeloa, que llegan al Allianz Arena München sabiendo que necesitan, al menos, un gol para igualar la eliminatoria y dos para darle la vuelta.

El once del Madrid que perdió 1-2 ante el el Bayern / EP

El técnico madridista tendrá que recomponer su centro del campo por la ausencia de Aurélien Tchouaméni, sancionado tras ver tarjeta en la ida. Una baja muy sensible, ya que el francés se ha consolidado como un valuarte indispensable en el equilibrio del equipo. Su ausencia obligará a modificar piezas en una zona clave del campo, y está por ver cómo afecta al rendimiento colectivo en un partido de máxima exigencia.

Por su parte, el Bayern parte con una gran ventaja tras su triunfo en el Santiago Bernabéu (1-2) y, además, se hace fuerte en casa, donde ha ganado todos sus partidos europeos esta temporada. El equipo de Vincent Kompany llega en un gran momento de forma y este fin de semana podría cantar su primer alirón de la temporada, la Bundesliga, un habitual en las vitrinas del conjunto bávaro cada año.

Michael Olise, en el Bayern de Múnich / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

En el lado blanco, todas las miradas apuntan a Kylian Mbappé, autor del gol en la ida y pieza fundamental para liderar la reacción. El francés apunta a estar disponible pese a molestias recientes, en una eliminatoria donde el Madrid necesitará su mejor versión y a la que llega algo señalado. Junto a él, Vinicius será otro de los grandes argumentos ofensivos para buscar la remontada.

ALINEACIONES PROBABLES DEL BAYERN MÚNICH - REAL MADRID:

Bayern de Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane.

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Militão, Ferland Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappé, Vinicius.

Un duelo con bistoria y sin margen de error. Será el capítulo número 30 de una de las rivalidades más icónicas de la Champions League, con un historial muy equilibrado y cargado de noches inolvidables. Pero esta vez, más que la historia, pesa el presente: el Real Madrid está contra las cuerdas y necesita una noche grande en Múnich para seguir vivo en Europa.