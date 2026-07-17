El Bayern se mantiene firme: Olise no está en venta

El nombre de Michael Olise vuelve a acaparar titulares en pleno mercado de fichajes. Sin embargo, la realidad, al menos por ahora, parece mucho más clara de lo que sugieren los rumores. Aunque en los últimos días han surgido informaciones que vinculan al internacional francés con el Real Madrid, la postura del Bayern de Múnich es firme: Olise no está en venta.

El extremo se ha consolidado como una de las grandes estrellas del conjunto bávaro y como uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo. Su rendimiento ha despertado el interés de varios gigantes del continente, pero en Múnich no contemplan ningún escenario que pase por su salida.

Olise elegiría al Real Madrid

Pese a la negativa del Bayern, diversos medios franceses han asegurado recientemente que Olise estaría dispuesto a comunicar al club alemán su deseo de fichar por el Real Madrid una vez finalizado el Mundial. Incluso se ha especulado con que Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni habrían intentado convencer al atacante para sumarse al proyecto blanco.

Los futbolistas Kylian Mbappé (d) y Michael Olise (i), de Francia. / SARAH YENESEL / EFE

Detrás de ese supuesto interés estaría Florentino Pérez, que considera a Olise un complemento ideal para Mbappé. Ambos ya demostraron una gran conexión con la selección francesa durante el Mundial de 2026, lo que habría reforzado el atractivo de una posible asociación también en el Santiago Bernabéu.

El Bayern se mantiene inflexible

La respuesta del Bayern no se ha hecho esperar. Este viernes, la cúpula deportiva del club ha transmitido un mensaje unánime y contundente. Según informó Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Alemania, los dirigentes bávaros, con el respaldo total de Uli Hoeness, consideran a Olise una pieza estratégica para el futuro de la entidad y descartan por completo cualquier negociación para traspasarlo.

En Múnich son conscientes de que el Real Madrid podría convertirse en una opción atractiva para Olise en algún momento de su carrera. Sin embargo, consideran que ese escenario no pertenece al presente. Además, la excelente relación institucional entre ambos clubes refuerza la tranquilidad del Bayern, que confía en las garantías trasladadas por Florentino Pérez. Según estas informaciones, el Madrid no tiene previsto realizar ningún movimiento por el jugador durante este mercado.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

El futbolista tiene contrato hasta 2029, no cuenta con cláusula de rescisión y, según el club, tanto él como su entorno han trasladado su compromiso con el proyecto. De hecho, el Bayern ya trabaja en una ampliación de su contrato hasta 2031 y estudia situarlo entre los tres jugadores mejor pagados de la plantilla.

Por ahora, el mensaje desde Alemania es inequívoco: mientras los rumores continúan creciendo, el Bayern protege a una de sus grandes estrellas. Salvo un giro completamente inesperado, Michael Olise seguirá siendo una pieza fundamental del proyecto bávaro durante las próximas temporadas.