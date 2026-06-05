El Bayern irá a la guerra contra Florentino y el Madrid para retener a Olise: "No lo va a conseguir"

En Múnich no hay dudas: Michael Olise no está en el mercado. Ni por 100 millones, ni por 150, ni por cifras superiores que rocen la locura. El mensaje que sale desde hace meses desde el seno del Bayern es tan simple como contundente: el francés es intocable.

El Real Madrid de Florentino Pérez ha situado al extremo del Bayern en la parte más alta de su lista de objetivos para la próxima gran remodelación de plantilla. Un perfil joven, desequilibrante y con impacto inmediato que encaja en la idea de galáctico que tanto ha buscado siempre el mandatario. El dirigente está listo para hacer una oferta de 150 millones de euros este mismo martes. Una cifra que convertiría al atacante en el fichaje más caro de la historia del club.

Florentino Pérez, durante un discurso / Angel Perez Meca / AFP7 / Europa / Europa Press

Pero en Alemania la respuesta no cambia. Michael Olise está considerado pieza estructural del presente y futuro del proyecto bávaro. Y no están dispuestos a abrir la puerta. Tal y como ha revelado Bild, la respuesta de los encargados de tomar decisiones en el Bayern tras conocer la oferta de Florentino ha sido clara: el extremo es intocable.

"No existe cifra que cambie esto"

Desde el Bayern llevan mucho tiempo advirtiendo de la situación, conscientes de que la irrupción de su futbolista provocaría el interés de otros grandes de Europa.

Después de que Mourinho desatara los rumores tras asistir a la final de la copa alemana, Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern, lanzó un mensaje rotundo. "Espero no verle. Puede poner cinco ojos en Olise, pero no lo va a conseguir. No está en venta", advirtió.

Kvaratskhelia se mide a Olise / MOHAMMED BADRA / EFE

Solo un mes antes, el mensaje ante los medios fue todavía más tajante después de que se relacionara al futbolista con el Liverpool: "Jugamos a este deporte para nuestros aficionados. Tenemos 430.000 socios, tenemos millones de aficionados en todo el mundo y no les sirve de mucho que tengamos 200 millones de euros en el banco si por eso jugamos peor al fútbol cada sábado".

En la misma línea, una de las voces más influyentes del entorno Bayern como Karl-Heinz Rummenigge también fue contundente al respecto en el mes de abril.

Michael Olise, en el Bayern de Múnich / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

"Permítanme contarles una historia del pasado. En 2009 recibimos una oferta increíble del Chelsea por Ribery. En aquel momento habría sido un traspaso récord a nivel mundial. Fui entonces a nuestro director financiero de entonces y a Uli Hoeness con esa oferta. Discutimos durante dos horas e intentamos averiguar qué debíamos hacer con ella. Ese día tomamos una decisión fundamental: que en el futuro nunca venderíamos a un jugador que nos fuera a faltar en el campo. Y esa regla no escrita sigue vigente hoy. Para un jugador como Olise no hay precio que nos haga dudar", sentenció sobre una posible oferta de 200 millones de euros.

El Real Madrid asume que la operación es de dificultad máxima. Florentino está enamorado del talento del futbolista francés y el conjunto blanco está dispuesto a intentarlo sea cual sea el precio, pero la respuesta desde Múnich ha sido muy clara y, por ahora, Olise, que tiene contrato hasta 2029, se mantiene al margen de todo.