El Bayern no descarta vender a Alphonso Davies este verano

El futuro de Davies podría resolverse antes de lo previsto. El lateral canadiense lleva meses en el radar del Real Madrid para cerrar un acuerdo para 2025. Un año en el que Davies acaba contrato y se podría marchar gratis del Bayern. Pero el club alemán, no tenía intenciones de venderlo, hasta ahora. El 'miedo' a que el jugador se marche sin dejar dinero en las arcas del club han acelerado las operaciones para que Davies llegue al Madrid, traspasado y para esta misma temporada. La puerta sigue abierta y el conjunto blanco piensa hacer un último intento por el canadiense este mes de agosto.

El Madrid insistía en que la plantilla estaba cerrada, pero Davies siempre ha estado entre las prioridades del mercado. Ancelotti quiere incorporarlo cuanto antes, para poner la guinda del pastel a una plantilla confeccionada con las últimas operaciones de Mbappé y Endrick.

Bien es cierto que el Madrid tiene como objetivo principal cerrarlo en 2025, pero la posibilidad de ficharlo ya es real, debido a que se evitaría cualquier especulación del jugador por una posible renovación. La última palabra la tendrán los alemanes, que tiene unas pretensiones económicas a las que el Madrid no está dispuesto a llegar. En el caso de que el Bayern no acepte la propuesta, el Madrid esperaría a 2025 para intentar firmarlo gratis.

Estrategia 'Bellingham'

Madrid y Bayern están en contactos pero desde las oficinas del conjunto blanco tienen claro que no piensan llegar a las pretensiones que marcó el equipo alemán cuando se pusieron en contacto con ellos en junio. El objetivo es repetir la estrategia que se utilizó con Bellingham, Tchouameni o Camavinga, es decir, reducir la cantidad del traspaso, ya que el jugador entra en el último año de contrato.

El Bayern no es un club fácil para negociar y el propio Uli Hoeness, su presidente de Honor, habló claro al respecto: "Le dijimos muy claramente que, si no renueva su contrato, lo dejaremos expirar. No le vamos a ofrecer más dinero".

El futbolista y el club blanco ven difícil concretar la operación este verano. Si no se consigue su fichaje ahora, el club lo intentaría el año que viene.