El Bayern no se corta con el mensaje al Madrid por Olise

El Bayern está enviando mensajes contundentes al Madrid tras conocerse que el fichaje galáctivo que quiere Florentino Pérez es Michael Olise. El presidente blanco aseguró en campaña que estaba preparado para hacer el mayor desembolso económico en la historia del fútbol. Pero en Múnich lo tienen claro: no están por la labor de vender al francés ni por 100 millones, ni por 150.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha sido el último en pronunciarse. Y lo ha hecho con el pragmatismo habitual de los alemanes: "Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, lo que no ha pasado hasta ahora, puede ahorrarse la molestia”.

Según recogen medios alemanes, Hainer hizo estas declaraciones durante un encuentro peñístico. En el Bayern llevan tiempo anticipando el escenario. Son conscientes de que la irrupción de su futbolista no pasaría desapercibida y de que su rendimiento inevitablemente despertaría el interés de los grandes clubes de Europa.

Una historia que viene de lejos

Tras la final de la Copa alemana, la presencia de José Mourinho en el estadio alimentó los rumores de un posible movimiento. Fue entonces cuando Uli Hoeness, presidente de honor del club bávaro, respondió con contundencia: "Espero no verlo. Puede tener cinco ojos puestos en Olise, pero no lo va a conseguir. No está en venta".

Un mes antes, el mensaje ya había sido igual de claro. Ante las informaciones que lo vinculaban con el Liverpool, Hoeness insistió en la misma idea: "Jugamos para nuestros aficionados. Tenemos 430.000 socios y millones de seguidores en todo el mundo. Pero de poco sirve tener 200 millones en el banco si eso significa jugar peor al fútbol cada sábado", recordó.

En la misma línea, Karl-Heinz Rummenigge, una de las voces más influyentes del Bayern, también se mostró rotundo el pasado mes de abril. "Permítanme contarles una historia del pasado. En 2009 recibimos una oferta increíble del Chelsea por Ribéry. En aquel momento habría sido el traspaso más caro de la historia. Fui a ver a nuestro director financiero y a Uli Hoeness con aquella propuesta. Estuvimos dos horas discutiendo qué debíamos hacer. Ese día tomamos una decisión fundamental: nunca vender a un jugador que consideremos imprescindible sobre el campo. Y esa regla no escrita sigue vigente hoy. Para un futbolista como Olise no hay precio que nos haga dudar", sentenció, en referencia a una posible oferta de 200 millones de euros.