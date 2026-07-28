REAL MADRID
El Bayern, muy claro con Olise: "No hemos recibido ni una llamada ni un fax del Madrid"
El consejero delegado del club alemán asegura que el extremo se queda al cien por cien
El Bayern respiró tranquilo con el acuerdo del Real Madrid por Diomande. Florentino Pérez tenía ya a su galáctico ofensivo y se olvidaba así de firmar a la gran estrella del Bayern, Michael Olise, tras unos días de tensión. El consejero delegado del Bayern, Jan-Christian Dreesen, quiso aclarar que nunca hubo propuesta alguna del Madrid por el futbolista y, ni siquiera, tantearon la operación: "No recibimos ni una llamada, ni una carta ni un fax por Olise. Nada de nada de lo que se dijo es cierto. Nunca hubo nada del Madrid".
Jan-Christian Dreesen reconoció que el tema está absolutamente cerrado y que el futbolista tiene contrato en vigor y se quedará en Munich: "Por supuesto que se va a quedar con nosotros. Es un futbolista que apreciamos mucho y que nos ha dado un gran rendimiento. No hay dudas en este caso como también como dijimos que el futbolista no estaba en el mercado. Es un gran activo del Bayern".
En el club alemán sí que hubo cierta alarma cuando desde Francia se filtró que Olise había decidido fichar por el Madrid tras hablar durante largo rato en el Mundial con Mbappé. El futbolista estaba convencido del cambio e iba a luchar por él. El Madrid sí que llegó a tantear a su entorno, pero las buenas relaciones de Florentino Pérez con la cúpula del Bayern frenaron cualquier impulso de fichaje sobre este jugador este verano. Otra cosa es lo que pueda suceder en el futuro.
Por si acaso, el Bayern se ha apresurado ya a hablar con el entorno de Olise para mejorarle el contrato y ampliar su vinculación. Lo harán sin prisas, pero ya le han dejado claro que desean retenerle a largo plazo y que pagarán para que ello pueda ser posible. El pacto de caballeros del Madrid podría tener fecha de caducidad, sobre todo si Vinicius acabase saliendo este verano del club, algo que todavía no está demasiado claro.
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