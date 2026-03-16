El Bayern cierra la puerta a que una de sus estrellas vaya al Madrid

El Real Madrid trabaja a dos velocidades. Por un lado, con la ilusión recobrada en la Champions. Por otro, con la mirada puesta en la próxima temporada. Será un mercado de verano movido, aunque su dimensión dependerá en gran medida de lo que ocurra en este curso. Con todo, el club blanco no quiere dejar los deberes para última hora y ya otea el mercado en busca de alternativas.

¿160 millones por Olise?

Una información de Ekrem Konur, periodista especializado en fichajes, ha alterado la actualidad del Bayern, que aparece en el horizonte de la Champions como posible rival del Real Madrid. Todo ello, claro, si los de Arbeloa consiguen hacer buena la ventaja de 3-0 frente al City lograda en la ida del Bernabéu. El rumor apunta directamente a una de las grandes figuras del conjunto bávaro.

No es otro que Michael Olise. Según el citado informe, el Madrid estaría preparando una ofensiva para fichar al extremo derecho francés al término de la temporada. De acuerdo con Konur, Florentino Pérez -de quien asegura que es “un admirador de la superestrella del Bayern”- estaría dispuesto a pagar 160 millones de euros por el atacante. Una cifra que, ahora mismo, parece poco realista por la liquidez actual de la entidad madridista.

Esto no quiere decir que el Madrid no pueda acometer operaciones de este tipo, pero sí que estarían condicionadas a salidas como la de Camavinga, uno de los nombres que los ‘merengues’ podrían intentar colocar en el mercado este verano. Otro de los candidatos era Rodrygo, pero la grave lesión sufrida por el brasileño complica cualquier movimiento en ese sentido.

El Liverpool también está en la carrera

Sin embargo, Bild asegura que el equipo de Vincent Kompany no tiene intención de vender a Olise. El francés fue fichado del Crystal Palace en el verano de 2024 y tiene contrato hasta 2029. “El Bayern no está obligado a vender y Olise no tiene cláusula de rescisión en su contrato. Eso sí, si llegara una oferta superior a los cien millones, los dirigentes tendrían que pensárselo”, informa el diario alemán.

El Real Madrid se queda sin blanca: solo 3,4 millones en caja / Sport

Con todo, en Alemania son conscientes de que la situación del Real Madrid ya no es la de antaño: “Está por ver si realmente pueden ofrecer 160 millones, ya que en los últimos tiempos el club blanco ha optado por una política de contención, apostando por estrellas que llegan libres antes que por grandes traspasos”. Además, el Madrid tendría competencia en esta carrera por el extremo.

El Liverpool también está interesado en el jugador del Bayern. Los Reds buscan un sustituto para su estrella Mohamed Salah, que podría abandonar el club próximamente. Olise encajaría perfectamente en el perfil que busca el conjunto inglés. Con todo, Bild concluye que la apuesta del Madrid por el francés sería total en caso de no ganar títulos esta temporada: “Una superestrella para apaciguar a la afición”.