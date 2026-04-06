Bayern, la 'bestia negra’ que intimida al Madrid

El Bayern de Múnich vive con intensidad el duelo que les enfrentará al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions. El primer envite será el próximo martes en el Bernabéu, con la vuelta ocho días después en el Allianz Arena. Los alemanes se ven triunfadores apoyados en una temporada fantástica, y no ahorran adjetivos e intimidaciones sin dejar de reconocer la aureola de los blancos en esta competición.

En un artículo publicado en su web, hace un recorrido de las sensaciones que han dejado los enfrentamientos entre ambos equipos. “Cómo el FC Bayern se convirtió en la bestia negra del Real Madrid”, titular el artículo y recurre a la figura de Uli Hoenes para explicar el motivo: “El Real estaba acostumbrado a tener un balance muy favorable contra la mayoría de los rivales. Contra el Bayern era diferente. Y así nació el término ‘Bestia Negra’”.

Choque inédito

El artículo se centra en el primer enfrentamiento entre muniqueses y madridistas de 1976, para explicar aquella llama que alimentaron los alemanes en sus enfrentamientos ante los españoles en una eliminatoria en el que no faltaron los incidentes. El Madrid tenía en sus filas jugadores germanos como Breitner o Günther Netzer, además de otros mitos de su historia como Pirri o Amancio. Los alemanes estaban capitaneados por Franz Beckenbauer, Hoenes, Mayer o Gerd Müller, entre otros.

“A mediados de marzo llegó un bombazo que puso a todos en alerta: en el sorteo europeo, al FC Bayern le tocó por primera vez el Real Madrid, seis veces campeón de Europa. ‘Lo máximo del fútbol europeo’, dice Uli Hoenes todavía hoy, emocionado. ‘Un mito, con sus grandes jugadores, su historia, con el presidente Santiago Bernabéu… una personalidad increíble’”.

Torpedo Müler

El partido de ida se saldó con empate a uno con goles de Pirri y Gerd Müller, pero con escándalo por los incidentes finales que rescatan del recuerdo. “Tras el pitido final, un joven aficionado del Real saltó la valla, golpeó primero a Gerd Müller y después dejó KO al árbitro. Hasta hoy lo llaman ‘El Loco del Bernabéu’. Tras el partido, Müller salió del vestuario con una bolsa de hielo en la mejilla: “El espectador me pegó a mí, primero, luego fue a por el árbitro y entonces Sepp lo atrapó”.

El Bayern ganaba el partido de vuelta con dos tantos de ‘Torpedo’ Müller (2-0), un goleador galáctico al que rinden merecido homenaje: “Gerd Müller no es alguien que se alimente de deseos de venganza, ni siquiera por un puñetazo. Simplemente hace cosas de Gerd Müller”.

Amancio

Cierran este pasaje completando aquel recuerdo: “Amancio vio la roja por tirar el balón lejos y se fue directo al vestuario, sin esperar a la señal del árbitro. Solo quería marcharse cuanto antes. Huyendo de la ‘Bestia Negra’. Paul Breitner lo resume hoy así: ‘El Bayern tenía jugadores que imponían tanto respeto que los rivales rendían automáticamente un 15 o un 20% menos, sobre todo por el miedo a Gerd Müller’”.

Concluye el artículo valorando los méritos blancos en la Champions: “El Real ocupa el primer puesto en la tabla histórica de la Champions League y el Bayern es segundo. Solo los blancos (18) han jugado más finales que el FCB (11). Estos clubes no han protagonizado tantos duelos legendarios porque sean distintos, sino porque ambos llevan el gen ganador dentro: ‘¡Hala Madrid!… y nada más’ y ‘Mia san Mia’: dos hermanos en espíritu”.