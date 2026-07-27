Batalla sin cuartel entre el Real Madrid y el PSG

La soberanía del fútbol europeo se disputa sobre el césped y en los despachos, donde el PSG y el Real Madrid mantienen una intensa pugna desde hace años. El último episodio de esta guerra sin cuartel entre ambas entidades ha tenido como protagonista a Yan Diomande, un futbolista con el que el equipo francés alcanzó un acuerdo personal antes de que el conjunto blanco hiciese lo propio y terminase llevándose al jugador del RB Leipzig.

Rodri, el último episodio

Esta situación ha provocado un efecto dominó, con el interés del PSG por irrumpir en la operación de Rodri, aunque no se trate de un jugador que represente una apuesta similar a la de Diomande, versátil en los dos flancos del ataque. El Real Madrid también se anticipó la temporada pasada al conjunto francés por Franco Mastantuono, aunque los más de 60 millones que pagó por el argentino han resultado, hasta el momento, un despilfarro.

Rodri Hernández pelea por un balón con Julián Álvarez en la final del Mundial. / Octavio Guzman / EFE

En plena campaña electoral del Real Madrid, asomaron los nombres de Vitinha y João Neves como posibles 'galácticos' para Florentino Pérez, quien puso sobre la mesa un cheque de 150 millones para fichar. Una cantidad que empleará en gran medida para financiar el traspaso de Diomande, después de que el Bayern levantase un cordón sanitario alrededor de Olise, como hizo el PSG con sus centrocampistas.

La herida provocada por la marcha de Mbappé, al que el Real Madrid incorporó en 2024 después de su rebelión contra el PSG, se apaciguó con las dos Champions consecutivas conquistadas por el club que preside Nasser Al-Khelaifi. Sin embargo, el catarí mantiene desde entonces una postura intransigente con respecto al conjunto blanco. El éxito del PSG coincidió con los fiascos consecutivos del ganador de 15 Champions, al que Al-Khelaifi ayudó a reintegrarse en la familia del fútbol europeo.

Al-Khelaifi contra Florentino

Ceferin, Florentino y Al-Khelaifi, en calidad de presidentes de la UEFA, el Real Madrid y European Football Clubs (EFC, la antigua ECA), alcanzaron en febrero un principio de acuerdo para transformar las competiciones europeas. Desde entonces no ha habido novedades sobre un pacto que supuso la capitulación de la Superliga y que tuvo en el presidente del PSG a uno de sus principales opositores.

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Ahora bien, la tensión no ha desaparecido en una batalla por los grandes traspasos en la que el Real Madrid ha querido exhibir su potencial durante los últimos mercados. Es su particular lucha contra lo que denomina 'clubes-estado', aunque su manera de proceder sea similar y también se encamine, precisamente, hacia la búsqueda de un inversor externo. La pugna entre ambas instituciones se ha cronificado.

En 2022, un PSG al que todavía no había llegado Luis Enrique para iniciar su ciclo ganador se entrometió y encareció el fichaje de Tchouaméni por el Real Madrid, que terminó pagando 80 millones al Mónaco. Un año antes, los parisinos también habían mantenido contactos con Rüdiger. Al-Khelaifi llegó incluso a elogiar públicamente a Bellingham antes de que vistiese de blanco. Con Olise hubo otra carrera que el Bayern abortó. Resuelta a favor del Madrid la puja por Diomande, Rodri es el siguiente caballo de batalla de una guerra sin cuartel que pronto ofrecerá nuevos capítulos.