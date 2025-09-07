¡Batalla campal en el River - Real Madrid juvenil!

Terribles imágenes las que nos dejó el enfrentamiento entre el Juvenil del Real Madrid y el de River Plate en los cuartos de final del Mundial de Clubes juveniles. Los blancos ganaron 0-2 con goles de Garrido y Burgarín, pero el partido quedó marcado por las tres expulsiones que dejaron a los argentinos con ocho jugadores y una 'tangana' final con el árbitro.

El torneo se está jugando en Córdoba entre varios equipos de España, sudamericanos y el Como italiano. Tras la fase de grupos y los cuartos de final, los cuatro equipos que siguen vivos en el torneo son: Racing Club de Avellaneda vs Real Madrid y FC Barcelona vs Palmeiras, con un clásico a la vista en la posible final.

El encuentro ya arrancó picante desde el inicio. En la primera parte River Plate vio la primera tarjeta roja cuando Gonzalo Pereyra lanzó una patada a la cabeza de Rubén López a escasos metros del linier. El jugador argentino se desequilibró cuando saltó por encima de López y en la caída terminó golpeando al blanco. El árbitro interpretó que la patada era intencionado y no fruto de la caída y no perdonó al millonaria que se marchó encarándose con la grada y muy enfadado.

Tras el descanso el Real Madrid dejó el encuentro encarrilado con el 0-2. El segundo llegó tras una falta de Cirilo Pereyra que le provocó la segunda tarjeta roja del encuentro. El argentino trabó a Ramón cuando se iba solo ante el portero y se marchó a la calle por dos amarillas.

Los jugadores de River Plate estaban muy enfadados y no entendían las decisiones arbitrales. Pocos minutos después volvieron a ver como su equipo se quedaba con uno menos por una patada de Quevedo que estaba totalmente desquiciado.

Tras el pitido final se desató el caos. Los argentinos, muy cabreados por el arbitraje, se tiraron a por el colegiado y se montó una 'tangana' donde tuvieron que aparecer los entrenadores para separar a los jugadores.

Una muy mala imagen que se vio sobre el césped del Municipal de Montilla, aunque los blancos consiguieron su pase a semifinales donde se enfrentarán a Racing Club de Avellaneda. En la otra 'semi' FC Barcelona y Palmeiras se jugarán el otro billete a la final.