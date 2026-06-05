Batacazo para el Real Madrid: su plantilla pierde más de 125 millones de valor

El Real Madrid vuelve a recibir un aviso del mercado. La última actualización de Transfermarkt deja una fotografía incómoda: la plantilla blanca se ha devaluado en más de 125 millones de euros. Se trata de un nuevo golpe que se suma a la tendencia negativa de los últimos cursos y que confirma que los malos resultados en el apartado deportivo tienen consecuencias económicas directas.

El dato no es aislado. Es la continuación de un proceso que viene de lejos. Tal y como ya ocurrió en revisiones anteriores, el rendimiento del equipo en las últimas temporadas ha frenado en seco la revalorización de una plantilla que se construyó con la intención de dominar Europa. El resultado es un escenario que empieza a ser significativo: menos títulos, menos rendimiento individual y menos valor de mercado.

Valverde ha visto como su valor ha caído en picado / Sergio Pérez / EFE

Valverde lidera una caída generalizada

El mayor bajón lo sufre Federico Valverde, que pierde 30 millones de euros y cae hasta los 90M€. Un descenso contundente que refleja el frenazo general del equipo y los meses negativos que vivió el uruguayo, especialmente en el inicio del curso.

Detrás aparecen las grandes estrellas del equipo. Kylian Mbappé baja 20 millones (180M€), mientras que Vinicius Junior y Jude Bellingham pierden 10 millones cada uno, quedándose en 140M€ y 130M€ respectivamente. Tres nombres llamados a dominar el fútbol mundial, que ven como su valor no para de caer en los últimos meses.

Vinícius Junior, delantero del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

No hay que olvidar que hace nada el valor del francés y el brasileño alcanzó los 200 millones de euros y que el del inglés llegó a situarse en los 180 millones. La caída es demoledora.

Caída de toda la plantilla

El descenso no se queda en los líderes. El ajuste afecta prácticamente a todo el vestuario:

Álvaro Carreras (-10M€)

Rodrygo (-5M€)

Tchouaméni (-5M€)

Militao (-5M€)

Huijsen (-5M€)

Trent Alexander-Arnold (-5M€)

Courtois (-3M€)

Lunin (-3M€)

Rüdiger (-3M€)

Fran García (-2M€)

Mendy (-2M€)

Carvajal (-2M€)

Ceballos (-1M€)

Alaba (-0,5M€)

Un reparto muy significativo porque no apunta a un caso aislado, sino a un patrón claro: el bloque entero pierde valor. De hecho, ni un solo futbolista del primer equipo ha aumentado su valor de mercado.

Adiós al escalón más alto

En el nuevo ranking de jugadores más valiosos del mundo, el Real Madrid ya no domina con la misma fuerza de antes. Mbappé aparece en 180 millones, fuera del grupo de los 200M€, donde ahora conviven Haaland y Lamine Yamal. El liderazgo del mercado se ha repartido y el club blanco ha perdido parte del protagonismo en la cima. Además, la plantilla madridista ya no es la más cara del mundo, un lugar que ahora ocupa el PSG.

La lectura es cada vez más evidente. El Real Madrid sigue siendo una de las plantillas más valiosas del planeta, pero la dinámica ya no es ascendente. La depreciación de la plantilla en los dos últimos años es un mazazo.