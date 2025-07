Batacazo para el Madrid: el partido ante Osasuna no se aplaza

No habrá concesiones con el Real Madrid. A pesar de jugar el Mundial de Clubes hasta las semifinales, en las que cayeron ante el PSG, el conjunto blanco tendrá que iniciar LaLiga al igual que el resto de competidores, cerrando la jornada el martes 19 de agosto ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

El equipo madridista había solicitado formalmente el aplazamiento del encuentro, pero finalmente el Juez Único de Competiciones ha tomado la decisión de desestimar dicha solicitud de aplazamiento, por lo que el encuentro ante Osasuna se mantiene en la fecha prevista por LaLiga.

El conflicto viene de lejos, concretamente del momento en el que se publicó el horario de la jornada inaugural de la competición. Tras haber tenido 24 días de vacaciones, el Madrid volverá al trabajo el próximo día 4 de agosto para iniciar la pretemporada bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Esto supone que solo tendrá 15 días para preparar la nueva temporada, antes de arrancar con el primer partido oficial ante Osasuna. La noticia supone un varapalo para el equipo blanco, ya que contará con bastante menos tiempo que sus principales competidores y apenas ha tenido descanso desde que finalizó el curso en el Mundial de Clubes.

AFE también se posicionó a favor del equipo blanco, sosteniendo que una pretemporada tan corta podría perjudicar a los futbolistas y provocar lesiones. A pesar de todo, el Juez Único de Competiciones es muy claro en su resolución. En el escrito se afirma que se pidió a Osasuna presentar su posición en relación a la solicitud de aplazamiento como parte directamente afectada, sin que se recibiera respuesta alguna.

"No podrá autorizarse la suspensión y aplazamiento de un encuentro a fecha que suponga alteración del orden del calendario salvo razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas o recogidas reglamentariamente", se explica en la resolución, para posteriormente decir que el Mundial de Clubes no se considera "causa de fuerza mayor", ya que no fue un "hecho imprevisible".

Además, también se deja claro que el Madrid "no realiza ningún esfuerzo probatorio en el sentido de acreditar una carencia de jugadores que reduzca la plantilla disponible a menos de 11 futbolistas, tal y como el precepto exige para que pudiera ser tomado en consideración".

El Juez Único afirma que es "oportuno destacar que de un simple análisis del iter temporal de los acontecimientos, el periodo vacacional de los jugadores ha sido plenamente respetado por la Liga Nacional de Fútbol Profesional al determinar la fecha de comienzo de la competición doméstica". De este modo se han respetado los 21 días consecutivos de vacaciones a los que obliga el Convenio Colectivo.

"Finalmente es preciso añadir que si bien el club solicitante manifiesta contar con la conformidad del oponente, CA Osasuna, no consta que esta entidad haya dado respuesta al requerimiento efectuado de este Juez", finaliza, antes de recoger la resolución indicada al principio de este texto.

El Madrid tiene ahora la posibilidad de interponer recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia en el plazo de 48 horas.