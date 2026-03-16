Batacazo Bellingham: el jugador más devaluado de toda LaLiga

La última revisión de los valores de mercado de LaLiga realizada por el portal especializado Transfermarkt ha dejado un protagonista destacado en el apartado de las caídas: Jude Bellingham. El centrocampista del Real Madrid ha sufrido la mayor devaluación de todo el campeonato, perdiendo 20 millones de euros de cotización para situarse actualmente en los 140 millones de euros.

Este descenso no es una simple fluctuación del mercado, sino el reflejo estadístico de una temporada compleja para el internacional británico. Según el análisis de Tobias Blaseio, responsable de los valores de LaLiga en Transfermarkt, "su rendimiento ya mostraba una tendencia a la baja el año pasado".

A esto se le suman factores determinantes como la falta de continuidad, motivada en gran parte por problemas físicos que le han hecho perderse más de una decena de partidos. Actualmente, sigue sin poder contar para el equipo desde que se lesionara en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda el pasado 1 de febrero durante el partido contra el Rayo Vallecano. Aunque figura en la convocatoria de la vuelta de octavos de final de Champions League ante el Manchester City, se espera su regreso a los terrenos de juego en el derbi del próximo domingo contra el Atlético de Madrid.

Como consecuencia directa de esta inestabilidad, Bellingham pierde temporalmente su estatus como uno de los tres jugadores más valiosos de la Primera División, una cima que actualmente coronan Kylian Mbappé y Lamine Yamal con 200 millones cada uno, seguidos por Vini Jr. y Pedri (150M), este último superándole tras recibir una subida de 10 millones en esta revisión.

La situación del inglés, sin embargo, no es un caso aislado dentro de la plantilla blanca. Los datos revelan que el Real Madrid es el equipo más afectado por esta actualización, registrando la mayor pérdida de valor global del campeonato con un descenso total de 29,5 millones de euros.

Acompañando a Bellingham en esta caída destaca la figura de Rodrygo Goes. El atacante brasileño ha visto cómo su valor se recorta en 10 millones de euros, cayendo hasta los 50 millones. Esta cifra resulta especialmente llamativa si tenemos en cuenta que representa menos de la mitad del valor récord que el propio jugador logró alcanzar en el año 2024.

Para poner en contexto la magnitud de la devaluación madridista, la actualización muestra una tendencia opuesta en su máximo rival. El FC Barcelona se erige como la plantilla más revalorizada (+57 M€), impulsada principalmente por Fermín López. El canterano azulgrana ha sumado 30 millones de golpe para alcanzar la barrera de los 100 millones de euros, convirtiéndose en el jugador que más crece de LaLiga.

Noticias positivas

Como contrapeso a estas importantes bajadas, el conjunto madridista encuentra cierto alivio en la revalorización de sus jóvenes irrupciones. Thiago Pitarch ha protagonizado uno de los ascensos más notables al sumar 17 millones y alcanzar una valoración de 20 millones de euros. Por su parte, Gonzalo García ha logrado duplicar su cotización, pasando de 15 a 30 millones de euros.

A pesar de este ajuste a la baja en varias de sus piezas clave, el Real Madrid mantiene su hegemonía financiera en la tabla general. El equipo blanco sigue liderando el ranking como la plantilla más cotizada del campeonato (y del mundo) con un valor total de 1327 millones de euros.