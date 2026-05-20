A Bastoni le gusta la llegada de Mourinho al Madrid

La llegada de José Mourinho al Real Madrid está hecha a falta del anuncio oficial, que debería llegar pronto, a pesar de que la fecha probablemente quede condicionada al proceso electoral. El portugués se hará cargo del equipo blanco y llegará con muchas ganas de cambiar la dinámica del equipo y la espiral autodestructiva en la que parece atrapado.

Entre los que se hacen eco del fichaje del todavía entrenador del Benfica se encuentra Fabrizio Romano. El especialista en fichajes anunció en sus redes sociales que el luso firmará un contrato de tres años con los blancos, una vez paguen los 7 millones de euros de su cláusula.

José Mourinho, durante el partido ante el Braga (2-2) / MIGUEL A. LOPES

Entre las miles de personas que han reaccionado a dicho post en Instagram, ha llamado la atención el 'me gusta' de un jugador en activo: Alessandro Bastoni. El central del Inter de Milán es uno de los nombres propios del mercado de fichajes y su interacción pública no ha tardado en viralizarse, despertando especulaciones en el madridismo.

Cabe recordar que el futbolista italiano ha sido uno de los principales candidatos a llegar al Barça para reforzar la posición de central. Sin embargo, su perfil no termina de convencer a Hansi Flick, lo que habría paralizado su posible llegada a la Ciudad Condal.

El Real Madrid, por petición expresa de Mourinho, busca reforzar su zaga este verano, tanto en los costados como en el eje. Bastoni es sin duda uno de los más destacados en su posición, a pesar de que su última campaña ha sido algo decepcionante.

Su precio, que rondaría los 70 millones de euros, parece excesivo, especialmente si tenemos en cuenta que el Madrid se gastó más de 100 millones de euros en fichajes para la defensa hace solo un año, con las llegadas de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. Además, el equipo madridista tendrá que afrontar un desembolso importante en otras posiciones como el mediocentro.

José Mourinho conoce de sobras a Bastoni, al que se enfrentó durante varias temporadas cuanto el portugués dirigía a la Roma. Por lo pronto, el italiano continúa dejando guiños que no pasan desapercibidos, igual que venía haciendo con el Barça en los últimos meses.