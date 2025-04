Barrenechea, sobre si beneficia la prórroga del Madrid: "Van a estar un poco cansaditos"

El centrocampista argentino del Valencia Enzo Barrenechea apuntó que el partido contra el Real Madrid será "muy difícil" por "la clase de jugadores que tiene" y respecto de si la prórroga del partido de Copa del Rey puede beneficiar a su equipo reconoció que "eso hablábamos con algunos compañeros: van a estar un poco ‘cansaditos’".

"Haremos nuestro trabajo y daremos lo máximo para competir y sacar un buen resultado. Sabemos lo que es el Real Madrid y la clase de jugadores que tiene, pero vamos a ser 11 contra 11 en el campo", comentó este miércoles en declaraciones a la radio oficial del club.

El Valencia visitará este sábado el Santiago Bernabeu con el recuerdo del último partido de Liga que se jugó en enero porque fue aplazado por la dana y en el que el Valencia perdió 1-2 con un gol de Jude Bellingham en el minuto 96.

Bellingham celebra la remontada en Mestalla / Agencias

"El partido de la primera vuelta fue una pena, hicimos un partido bastante perfecto y en los últimos minutos nos faltó saber manejar el enfrentamiento y nos fuimos con un sabor amargo", recordó.

Sin embargo, después de esa derrota el Valencia ha logrado sumar 15 puntos de 18 posibles de los disputados en la segunda vuelta en Mestalla que les han hecho salir del descenso, unos datos que valoró el argentino: "Estamos haciendo una gran segunda parte, el míster y su cuerpo técnico nos brindan mucha confianza y es primordial para el jugador".

"Todavía faltan ocho finales (quedan nueve partidos), queda mucho todavía, no hay que relajarnos y seguiremos trabajando más todavía para conseguir el objetivo. La situación era difícil, pero en lo personal lo tenía claro. Sabía la clase de jugadores que tenemos y la confianza que teníamos dentro de que podíamos voltear la situación", aseguró.

Pese a que la primera victoria a domicilio todavía no ha llegado, Barrenechea confía en que, con el trabajo que hacen día a día, "tarde o temprano llegará". "La clave está en la mentalidad, en la fuerza, en seguir hasta el último y no darse por vencido. Seguiremos trabajando como lo venimos haciendo", agregó.

Por otro lado, Barrenechea apuntó que está feliz. "Me encuentro en un gran momento en lo personal, pero lo primordial es el grupo, estamos cada vez mejor y más cerca del objetivo. Lo que más me importa es la salvación".

"Me enamoré el primer día de Valencia: me encantó el club, la ciudad, los compañeros, el trato de la gente… Y eso como jugador suma mucho. Jugar en Mestalla es algo único, me hace recordar mucho de dónde vengo en Argentina, de Newells, son el jugador número 12 como se suele decir. Es increíble, no lo conocía, aunque lo había escuchado y ahora poder vivirlo me pone muy contento", finalizó.