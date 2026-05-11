El Barça vuela y el Madrid camina: el dato demoledor que retrata a los blancos

El Barça no necesitó apretar el acelerador para ganar el Clásico que decidió el título liguero. A los de Hansi Flick les bastó con subir la intensidad en la primera media hora de juego para demostrar su superioridad técnica, táctica y física sobre su eterno rival y sentenciar el partido y el campeonato.

Salvo unos minutos de la segunda parte en la que parecía que el Madrid apretaba, los locales vivieron un partido plácido y sin sobresaltos. No hubo ningún tipo de presión agresiva por parte de los de Arbeloa, algo que se ha convertido en la tónica habitual esta temporada.

Driblab, plataforma estadística especializada en fútbol, ha sacado a la luz un dato que deja en evidencia una de las grandes diferencias que ha existido entre los dos equipos que han competido por el título este curso. No se trata de goles a favor ni de goles en contra, hablamos de una variante física.

Según la plataforma, los jugadores del Barça registran una media de 120,8 aceleraciones más por partido que los del Real Madrid en Liga. Esto supone una diferencia total de 4.228 aceleraciones a lo largo del curso entre los dos equipos. Para colmo, el equipo de Hansi Flick lidera la competición en lo que respecta a dicha estadística, mientras que los blancos ocupan la última plaza.

Si bien se trata solo de un dato, no deja de ser un reflejo de lo que ha ocurrido sobre el césped esta temporada. Mientras el equipo culé siempre se ha caracterizado por su intensidad, su presión alta y su capacidad de repetir esfuerzos, la falta de sacrificio de los jugadores de Álvaro Arbeloa ha sido muy criticada a lo largo de toda la campaña por parte de la afición madridista. Pero no es lo único, al equipo le falta muchas veces movilidad y jugadores que tiren desmarques.

Vinicius protesta una acción ante el Barça / Valentí Enrich / SPO

En el último Clásico hubo momentos en los que los jugadores visitantes apenas caminaban durante la segunda parte, mientras el Barça tocaba entre la defensa y el centro del campo con total comodidad. Aunque no estuvo presente sobre el césped en Barcelona, la estadística también retrata especialmente a Kylian Mbappé.

Con el francés sobre el campo, el Madrid ha tenido muchos problemas para incomodar la salida de balón de los rivales. Al '10' blanco, al igual que al resto de jugadores, se le mira con lupa. No solo por su rendimiento, sino también por su actitud.