Barça - Real Madrid: La convocatoria de Álvaro Arbeloa para el clásico del Spotify Camp Nou con sorpresa mayúscula

Álvaro Arbeloa dio a conocer la lista de convocados para el desplazamiento de este domingo a Barcelona para afrontar el FC Barcelona - Real Madrid del Spotify Camp Nou. Un clásico que llega cargado de tensión y problemas deportivos y extradeportivos para el técnico madridista.

La gran duda en la lista de convocados era la situación de Kylian Mbappé. El delantero francés mantuvo hasta el último momento la duda de si iba a participar o no en el clásico que puede decidir LaLiga 2025/26 y en la sesión del sábado únicamente completó una parte de la sesión con el grupo. Finalmente, Mbappé no entró en la lista y podría no jugar más con el Real Madrid esta temporada.

Al margen de los problemas extradeportivos que han enturbiado la semana en el vestuario merengue, Álvaro Arbeloa también tiene un serio problema deportivo pues ha tenido que elaborar la convocatoria con un gran número de bajas de la primera plantilla.

La primera ausencia, la de Fede Valverde, que se recupera del traumatismo craneoencefálico tras su disputa con Tchouaméni. Además, están lesionados otros siete integrantes de la plantilla: Dani Carvajal (fisura de falange), Éder Militao (bíceps femoral), Rodrygo Goes (rotura de ligamento cruzado), Arda Güler (bíceps femoral), Dani Ceballos (molestias en el tobillo) y Ferland Mendy (recto femoral).

La noticia positiva es el regreso de Thibaut Courtois, una ausencia que el Real Madrid ha notado mucho en las últimas semanas en la que se ha acabado de decidir su futuro en la Liga y en la Champions. También forma parte de la lista Tchouaméni, sancionado económicamente por el club tras su pelea con Fede Valverde, pero apto para jugar para Arbeloa.

La lista de convocados es la siguiente:

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Trent, Asencio, Huijsen, Rüdiger, Fran Garcia, Alaba, Carreras, David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Cestero y Palacios.

Delanteros: Gonzalo, Vini, Brahim y Mastantuono.