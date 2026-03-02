El Barça obliga al Real Madrid a ganar al Getafe

La victoria del Barcelona ante el Villarreal obliga al Real Madrid a ganar el mini derbi de la Comunidad ante el siempre incómodo Getafe. Cuatro puntos de diferencia que pueden ser una losa si no los recorta. La gran pregunta que se hace su afición es qué cara ofrecerá su equipo. Los jugadores blancos han dado un paso al frente desde que llegó Arbeloa. Ha cambiado su actitud, se les ve más comprometidos mejorando aspectos de su juego.

Hay algo que el salmantino no acaba de evitar, la fuga de cerebros en algunos partidos, como ocurrió hace nueve días en Pamplona. A esto se suma las numerosas bajas que han ido teniendo a lo largo de la temporada pueden servir de excusa, pero no es recurrente. Cuando tuvo a los mejores, también se saltaron el fútbol para devolver la depresión a su entorno.

Sin Mbappé

Arbeloa tiene cinco bajas, tres de ellas son titulares con Mbappé a la cabeza. Militao, y Bellingham siguen en la enfermería junto a Ceballos y Asencio. ambos recursos útiles. El sexto hombre es Huijsen, que ayer se entrenó con el equipo tras dos semanas lesionado. Podría entrar en la convocatoria, pero es difícil que Arbeloa arriesgue.

José Bordalás, técnico del Getafe, se lo pondrá difícil al Madrid / EP

El hispano-holandés ha tenido que parar hasta en cuatro ocasiones en esta su primera temporada en el Real Madrid. Ha sufrido repetidos problemas musculares, que ha rebajado su confianza. El que no se entrenó fue Camavinga, que acudió al dentista. Curioso ensayo dos días antes de jugar ante un Getafe que tiene fama de ser un rival que provoca dolor de muelas.

Malabarismos

El drama de Bordalás eleva el suflé de las ausencias. Si Arbeloa llega sin sus centrales titulares, pero tiene recursos en el banquillo, el del Getafe tiene que hacer malabarismos para sustituir al imprescindible Djené, sancionado, y saber si Abqar está o no en condiciones de jugar. Para Bordalás perder a sus referentes destructivos son palabras mayores. Alteran ese estilo de juego numantino con el que resiste para salvar la categoría.

El reto del Madrid es romper la igualdad ante un contrario docto en la destrucción. Un Getafe experto en llevar el partido a su territorio con intensidad defensiva que complica la vida a cualquier rival. Dispondrá de una zaga de cinco con tres centrocampistas de corte defensivo que, además, saben construir con espacios.

Falta destreza

Arbeloa insiste en que para romper la comodidad defensiva deben circular el juego con rapidez, pero a sus centrocampistas carecen de destreza para adelantar de primeras el pase al compañero en ventaja. Nadie duda de la calidad de Tchouameni, Camavinga o Valverde, pero sí de su agilidad táctica.

Arbeloa tiene un comprometido partido ante el Getafe / EFE

A ellos se suma el frenazo de Güler, que se ha vuelto previsible buscando siempre el pase imposible manoseando el balón más de la cuenta. Al turco se le ve atascado, aburre a los que se atreven a buscar los espacios. No es ese jugador ágil y creativo que se movía a gusto auspiciado en la confianza que le daba Xabi Alonso.

Efecto Vinícius

Al final, al Madrid le queda el recurso de siempre, Vinícius. El brasileño ha vuelto a su ser, ha recuperado la alegría de su juego al que acompaña el acierto finalizador. Gonzalo es un buen acompañante por su trabajo. Le cede el protagonismo abriendo espacios, jugando de primeras o rematando si se la ponen. La vuelta de Rodrygo enriquece el ataque, aunque acaba de salir de una lesión y no apunta al once.

Los tres puntos son imprescindibles para el ánimo de un Real Madrid cuyo fútbol no le alcanza para marcar diferencias. El nivel que ofrece le da para competir, pero no para ganarse el respeto que infundían sus antecesores. El Getafe tiene lo que tiene. Es la lucha permanente por el duro destino de sobrevivir en la elite con recursos limitados, a los que Bordalás exprime desde heroica por mucho que critiquen sus métodos.