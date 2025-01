El Barça obliga a fichar al Madrid, que se lo piensa

El Barcelona dejó al descubierto las carencias del Real Madrid en algunas posiciones. En especial en una banda derecha maltrecha por las lesiones de larga duración de Carvajal y Militao, que Lucas Vázquez y Tchouameni no solucionan. El resto del equipo necesitaría algún retoque, sobre todo en el centro del campo, pero no moverá ficha hasta el verano. Los dirigentes y el cuerpo técnico son partidarios de no tocar la plantilla a estas alturas de la temporada.

Agujero en la banda derecha

La experiencia que tienen en el Madrid no ha sido demasiado positiva en los mercados de invierno. Es cierto que algún fichaje ha tapado alguna carencia, pero a la larga no ha sido una solución salvo en refuerzos de futuro como fue el de Higuaín. En la planta noble de Valdebebas prefieren hacer las cosas con tiempo, sin improvisar y más en mitad de la temporada. Son reacios de meter un jugador nuevo en un vestuario hecho, que lleva seis meses de convivencia.

Sin embargo, ese agujero en la banda derecha sí preocupa. Saben que Asencio está respondiendo ante el fracaso de Tchouameni, al que Ancelotti no renuncia a seguir poniendo de central, y que Alaba está de vuelta, aunque no se le exigirá que sea el de antes hasta que no recupere la confianza y la forma física. Pero sí ocupa reforzar el lateral derecho, donde Lucas Vázquez queda retratado cada vez que el rival inclina su potencial por esa banda.

El Liverpool, inflexible

El Madrid está dispuesto a fichar a Alexander-Arnold ya, pero no depende de él sino de la postura inflexible del Liverpool, que no negocia su traspaso pese a que acaba contrato el próximo verano. Ha rechazado una oferta a la baja de 10 millones de euros. El Madrid no tiene previsto subir la propuesta, reserva el dinero para el jugador en concepto de prima, incluso más, si llega en julio con la carta de libertad.

De todas formas, ante la presión popular del madridismo pidiendo refuerzos, el club filtra una cumbre entre Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Carlo Ancelotti, entre otros, para analizar las necesidades de la plantilla después del revolcón sufrido ante el Barça. Revolcón, por otra parte, facilitado por un técnico que ha vuelto a caer en la trampa del juego de Flick para llevarse otra goleada de escándalo.